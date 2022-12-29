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    自由日日shoot》車禍死亡飆升 交長盼地方配合改善

    發生事故路口，嬰兒車都被撞碎了。（民眾提供）

    發生事故路口，嬰兒車都被撞碎了。（民眾提供）

    2022/12/29 05:30

    「只有中央著急沒有用」

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部道路交通安全委員會統計，台灣交通事故死亡率是其他OECD經濟合作暨發展組織國家的四至六倍。交通部長王國材說，今年截至十月交通事故造成二五六○人死亡，較去年同期多了一百四十九人，交通部非常失望，他昨提出和地方政府合作的「五措施、三方向」，需要中央地方一起配合，只有中央著急沒有用。首都客運則師法鐵道常用的「指差確認」，表示效果不錯。

    道安會指出「機車、高齡者、酒駕」仍是交通事故三大原因，機車事故死亡人數一六四八人較去年增加一成（一七八人）、高齡者死亡人數一○三一人較去年同期成長一成，增加一○三人，僅有酒駕死亡人數、行人死亡人數較去年減少一成，截至十月行人死亡人數為三百人，較去年同期三百三十五人降低。

    道安會執行秘書黃運貴說，依CNN Travel所報導「改善人行環境設施」的處理，包括報導城市缺乏人行道和供行人通行的連貫通道、人行道違規停車、騎樓高低不平、騎樓人行道遭占用、道路工程以車為本、過度仰賴執法等，將透過改善人行環境設施、取締、道路改善計畫等方式改善。

    首都客運總經理李建文說，集團五年前開始推動「右轉指差確認、左轉再三確認」，師法源自日本確保鐵路安全的指差確認，駕駛行經路口時暫停並以手指、口誦確認行人和路況，才能右轉，賞罰並重，效果不錯。

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