自由日日shoot》中醫大碩士女狀元 開製藥公司夢碎

伊拉克籍季姓男子與三十歲的台籍李姓女子十分恩愛。 （取自臉書，記者許國楨翻攝）

2022/12/29 05:30

母姊過世 兄腦麻 她一肩扛

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛、許國楨／台中報導〕台中豐原客運前晚在學士路與英才路口左轉時撞上過斑馬線一家三口，造成三十歲李姓年輕媽媽和一歲兒子慘死，獨留伊拉克籍季姓丈夫輕傷倖存，李女不但孝順，媽媽及姊姊過世，哥哥腦性麻痺，一肩負起照顧父兄的責任，更是學霸，從小就名列前茅，中國醫藥大學雙主修學士、研究所第一名畢業，曾在知名製藥公司上班，事發當晚還致電父親計畫開製藥公司，過幾天也要帶兒子上台北與爸爸過年，沒想到天倫夢碎，李父看到市長盧秀燕來慰問時老淚縱橫，哭請「市長要給公道！不甘女兒、孫子喪命。」

一次走兩個 父崩潰：怎麼辦

李父對著盧秀燕痛哭說，他只有這個女兒而已，她很優秀，碩士第一名畢業，她還要照顧腦麻的哥哥，她媽媽、姊姊也走了，這一次帶走兩個，「我該怎麼辦、我真的很不甘心！」他說，女兒和女婿都很優秀，質疑公車怎麼開這麼快「他們走斑馬線，推著我的孫子，還被公車撞，這樣好像沒有政府了！」

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李父痛哭失聲說，女兒孝順乖巧又優秀，小學全校第一名、大學雙學士、碩士第一名畢業，經老師推薦在知名藥廠上班，她做藥膏治療媽媽的褥瘡，兩個星期就好，事發前當晚八點多女兒打電話告訴他，要創立製藥公司，準備要去市府申請登記，也約定好過幾天見面，沒想到沒兩個小時就天人永隔。

中國醫大中國藥學暨中藥資源系主任張文德指出，李生當年是系上首個跨藥用化妝品系的雙主修學生，即使雙主修課業十分沈重，她仍以優秀成績拿到雙學士學位，更以績優實力考上學校第一屆跨系所的「製藥碩士學位學程」研究所，成績均名列前名茅。

李女的季姓丈夫雖也被公車碰撞，但僅輕傷無大礙，但瞬間痛失妻兒令他悲痛萬分，數度哽咽落淚表示，十年前拿獎學金到台灣先學一年中文，畢業於中國醫藥大學，與太太相識結婚四年多，居住台中北區。

而他目前在補習班教英文，妻子則在生技公司上班，前晚事發走斑馬線已過了馬路一半，公車突然左轉衝過來撞上，但沒停下來，推車裡的兒子和太太也被撞了出去。

死者夫控：公車速度超級快

他追上去想救人，但兒子已經死亡，太太送到醫院也救不回來，而司機發現肇事後，第一句話說他沒有看到人，他並強調，公車當時的速度「超級快速」，且現場並沒有很暗，真的令人無法接受。

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