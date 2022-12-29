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    自由日日shoot》都是綠燈 母嬰挨撞慘死／號誌秒差 可加強人車分流

    伊拉克籍季姓男子與三十歲的台籍李姓女子育有一子，十分恩愛（取自臉書，記者許國楨翻攝），不料遇上車禍死劫（左圖，民眾提供）。

    伊拉克籍季姓男子與三十歲的台籍李姓女子育有一子，十分恩愛（取自臉書，記者許國楨翻攝），不料遇上車禍死劫（左圖，民眾提供）。

    2022/12/29 05:30

    規範並授權地方政府評估設置

    〔記者丁奕、陳心瑜／台北報導〕台中市廿七日發生一家三口走在斑馬線上遭轉彎公車撞上憾事，母子送醫不治。台灣的交通未來該怎麼做，才能對行人更友善、安全？交通部除將加強評鑑、加重罰則等措施外，並強調，可透過路口號誌秒數差異加強進行人車分流，此部已規範並授權地方政府評估設置。

    這次台中一家三口是在綠燈過馬路時，被也是綠燈左轉的公車撞成天人永隔，因此不少民眾認為，交通要道及路口人車匯集處，應該再加強人車分流的措施，才更能達到保障行人安全的目的。

    交通部路政司長林福山表示，《道路交通標誌標線號誌設置規則》中對於路燈設置、透過路口號誌秒數差異進行人車分流都有規範，並授權地方政府評估設置，包括可以在路口號誌上做修正，讓行人穿越道先綠燈數秒後，讓行人通過之後，再讓汽機車道亮綠燈，讓車輛行進，以達人車分流，降低事故發生率。他強調，會再要求道路主管機關及地方政府落實相關規範。

    靖娟：駕駛先注意路況非緊盯號誌

    「靖娟兒童安全文教基金會」執行長林月琴說，現今道路設計對行人不友善，例如行人穿越道線（行穿線）讓駕駛不易注意到行人，或者照明不足等；此外，考照制度要檢討，扭轉交通安全是常識的錯誤觀念，而是應時時更新和學習的知識，並建立「停等紅綠燈時應注意路況而非緊盯號誌」等習慣。雖然目前有針對長者的高齡駕駛人駕駛執照管理制度，但對於主要使用道路的十八至六十五歲駕駛人也應定期回訓。

    林月琴說，政府要持續作駕駛教育，讓國人從小落實「以行人為本」的觀念，更要學會保護自己，包括提倡幼兒過馬路時往前、往後看並同時將手舉高，警示駕駛等。

    不禮讓行人 交部推動加重罰

    林福山表示，《道路交通管理處罰條例》修正草案日前在立法院交通委員會一讀通過，加重違反其第四十四條「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過者」處罰，原本罰鍰上限為三千六百元提高至六千元；並新增若因此傷人或死亡者，罰七千二至三萬六千元；致人受傷者，吊扣駕照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕照。

    交通部長王國材昨在「道路安全交通會報」上表示，考慮將公路客運駕駛、汽車貨運駕駛是否禮讓行人，納入未來補助、評鑑項目。

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