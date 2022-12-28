騙57人赴柬》竹聯明仁會囂張設在柬分會 P圖裝「豬仔」求助總統

竹聯仁堂明仁會幹部劉馥 莀。 （記者鄭景議翻攝） 該集團假冒被害人向蔡英文求救。（記者鄭景議翻攝）

2022/12/28 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕人蛇集團拐騙國人當「豬仔」賣至柬埔寨賺取不法暴利，連竹聯幫仁堂明仁會也在柬埔寨成立「明仁會在柬分會」，插旗人蛇集團大餅，並恐嚇旅行社強購機票販運被害人，有五十七名國人受害，後來柬案引發國際關注，該集團害怕被遣送中國，陸續逃回國內，還假扮成「豬仔」，透過臉書傳訊向總統蔡英文等人救助，試圖掩飾犯行，但經刑事局偵查第三大隊溯源及獲救被害人指認，日前逮捕綽號「巴特」的三十七歲竹聯幫仁堂明仁會幹部劉馥莀、幫眾等共十二人。

試圖掩飾犯行 警識破

警方表示，今年十月偵辦跨境運輸毒品案時，發現明仁會將k他命放在襯衫禮盒瓦楞板縫隙走私，除查扣黑市價超過六百萬元的k他命，也逮捕許姓、廖姓兩名明仁會幫眾，向上溯源時，發現明仁會還涉及柬埔寨人蛇走私，並鎖定主嫌劉馥莀。

請繼續往下閱讀...

襯衫禮盒運毒案鎖定劉

劉嫌是明仁會幹部，警方發現他在柬埔寨成立凱博國際集團，以竹聯幫仁堂明仁會在柬分會為號召，宣告正式插旗柬國，並且將幹部成員分為「境外招募、管理組」、「境內代辦護照、載送組」、「票務組」等。其中票務組向旅行社購買機票時，還放話稱是竹聯幫明仁會，恐嚇旅行社要依他們需求賣機票。據了解，一名豬仔可讓該集團賺取新台幣九至十五萬元，共有五十七人受害，不法獲利約七百萬元。

引誘營救 綁走救援人員

警方透過管道，救出在柬國的四十四名被害人，另有十三人自願留柬。警方再從被害人提供的情資，十月至十二月間，陸續在台逮捕首腦劉馥莀及成員，透過犯嫌手機對話紀錄發現，柬案鬧大後，該集團自知難逃法網，害怕被遣送中國紛紛回台，並假扮被害人，透過臉書訊息向蔡英文、外交部、立委等人救助，試圖掩蓋犯行。而該集團犯嫌回國前，對於不少國際組織試圖救援，懷疑有內鬼，竟把被害人遭虐打的影片，用電腦合成變成自己的臉，假扮成被害人後，引誘救援團體營救，據悉，有救援人員因此被綁走。

主嫌劉馥莀等6人收押

警方將劉馥莀及成員共十人，加上兩名毒販，依人口販運、組織、詐欺、毒品等罪移送新北地檢署，檢方聲押劉等六人獲准，其餘以八至十萬元不等交保。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法