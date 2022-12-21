遺失婆婆500元手尾錢與夫爭吵／帶稚女輕生 故意殺童罪關13年

母帶稚女輕生判13年示意圖。（資料照）

2022/12/21 05:30

陳女辯稱女兒不小心被海浪絆倒

〔記者溫于德／台北報導〕台中卅一歲陳女不慎遺失婆婆的「手尾錢」五○○元，與丁姓丈夫吵架後，去年一月帶著年僅兩歲的女兒赴苗栗縣通霄鎮海邊投海，陳女獲救、女兒死亡，陳女事後辯稱女兒是不小心被海浪絆倒。最高法院維持歷審見解，不採信陳女辯詞，認定陳女無理剝奪女兒寶貴生命且無悔意，但考量她獲丁姓丈夫原諒，依故意對兒童犯殺人罪判刑十三年定讞。

法官︰無理剝奪女兒寶貴生命無悔意

去年一月廿二日晚間，陳女因遺失婆婆的「手尾錢」而與先生發生爭吵，陳女情緒低落，同月廿五日下午三時許，向小姑表示要去超市購物，卻將手機關機，獨自帶女兒搭台鐵，從台中大甲車站前往苗栗通霄白沙屯車站下車，在堤防附近的涼亭內過夜。

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廿六日上午十時到十一時許，陳女帶女兒投海，但母女均被海浪推回岸邊，此時陳女見女兒溺水，雖把女兒抱回涼亭，卻未送醫也未求援，直到下午四時許，陳女才傳訊息給丁男說女兒已經死亡，並自稱「我也快不行了」。

當晚八時許，丁男根據陳女傳來的訊息，帶警方、海巡人員前往堤防找人，在岸邊發現陳女捲曲蹲地抱著女兒，女兒雖經送醫急救，仍無力回天，陳女被檢方依殺人罪起訴。

法院開庭時，陳女及辯護人主張，女兒是不小心被海浪絆倒，且陳女拉起女兒時，也被海浪絆倒而短暫昏厥，加上陳女當下精神狀況不佳，一時慌張才延誤通報送醫，只能算是過失致死。

一審苗栗地院、二審台中高分院均依法醫解剖報告認定，若非陳女帶女兒一起走入海中較深處，不至於發生死亡結果，且依常情，即便是在沙灘上被絆倒，女童也不會死亡，故拒絕採信陳女及其辯護人說詞。

法院也指，陳女無理剝奪女兒寶貴性命，嚴重違背兒童權利公約中，保障兒少生存權的意旨，且犯後對案發過程又避重就輕，無從認定陳女有悔意，但考量陳女沒有前科，也獲丁男原諒，加上陳女原本就想輕生等情，依故意對兒童犯殺人罪判刑十三年。最高法院駁回上訴定讞。

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