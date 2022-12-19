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    大麻裝魚油膠囊》家長注意：孩子長期趴睡 異常亢奮恐涉毒

    警方表示，所查扣的大麻膠囊類似魚油膠囊包裝。（記者鄭景議翻攝）

    警方表示，所查扣的大麻膠囊類似魚油膠囊包裝。（記者鄭景議翻攝）

    2022/12/19 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕近年新興毒品泛濫，毒販為了躲避警方追緝，時常將毒品包裝成糖果、棒棒糖、巧克力、茶包以及最著名的咖啡包，近年大麻煙油透過電子煙、煙彈掩護，成為在年輕人間氾濫的毒品，警方指出，父母如發現子女有長期趴睡、情緒起伏很大或異常亢奮等，很有可能是涉毒徵兆，為了孩子的未來著想，務必向警方舉報。

    在年輕人間十分走紅的電競好手、網路遊戲實況主「Toyz」劉偉健，才因販售大麻煙彈，還被警方從家中搜出近二○○支大麻煙彈，上個月被台中地院判刑四年二月徒刑，刑警表示，Toyz透過遊戲實況收入，應該經濟寬裕，仍不敵金錢誘惑，走上販毒絕路，可顯見大麻煙彈在年輕人間有多火紅，又有多少利潤。

    刑警說，舉凡大麻煙彈，以及時常查獲的毒品咖啡包、糖果餅乾等，大多有精美外表包裝，例如咖啡包，時常用動漫角色或是潮牌包裝，躲避警方查緝的同時，也達到吸引年輕人的目的，然而咖啡包大多為了讓價錢能讓年輕人負擔，混用多類廉價毒品，吸食風險更高，影響範圍更廣，危害更劇。

    資深刑警指出，毒品偽裝層出不窮，防不勝防，警方辦案只是治標，家長及老師的關心及提防，才能有效制止學子陷入毒品陷阱。

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