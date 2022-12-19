《南投》女子登白姑大山腳傷 等待今吊掛

2022/12/19 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一支七人登山隊十六日攀登白姑大山，其中廿七歲女隊員左腳韌帶疑似斷裂而無法行走，前日下午向南投縣消防局求援，消防搜救人員與神鷹搜救隊上山救援，昨日凌晨接觸到傷者，因山上溫度降到零下，在傷者無法行走但安全無虞下，搜救人員先下山，而昨日山上天候不佳直升機無法飛，第二批搜救人員昨晚抵現場，將等今日天氣變好再申請直升機將傷者吊掛下山。

南投縣消防局指出，該支七人登山隊的一名女性隊員，在白姑大山四．四K附近跌倒，左腳韌帶疑似斷裂而無法行走，消防搜救人員與神鷹搜救隊上山救援，在昨日凌晨零時三十分，與該山友接觸到，當時傷者由領隊陪同已下撤至四．一K，但左腳膝蓋內側還是疼痛無法施力，無法站立。

請繼續往下閱讀...

由於該傷患以人力拖拉搬運方式困難，加上山區因為下雨溼滑，會有二次受傷的風險，經與現場領隊及待救者溝通後，傷者與領隊先紮營等候，搜救人員先下撤。

昨日上午山上氣候仍不佳，因此直升機無法飛行，南投縣消防局再調派第二批七名搜救人員上山，在昨晚接觸到傷者和領隊，搜救人員也在現場紮營，今日上午若天氣轉好，即申請直升機，將傷者吊掛下山。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法