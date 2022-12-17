主謀在台、毒在美 創我赴境外取證首例

美國國土安全調查署人員從3D列印機內，起獲30公斤安非他命毒品。 （記者邱俊福翻攝）

2022/12/17 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕台、澳、美警方合作破獲我國跨國毒販企圖自美走私安毒赴澳洲案，由於毒品在美國被查獲、主導全案的主嫌在台被捕，此案也為台、美刑事司法互助史立下里程碑，開創我方派員赴境外（美國）取證的先例。

刑事局國際科在台、美聯合破獲本案後，為使後續司法偵審程序順利進行，上月經法務部依「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定」，向美國司法部接洽，在國際科駐美西聯絡官與美國國土安全調查署（HSI）積極聯繫下，短時間內成功取得相關司法文書，供我方偵辦使用，並安排刑事局及士林地檢署派員至美國，從查扣的安毒中採取樣本返台檢驗。

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國際科表示，今年七月廿六日逮捕主嫌周言愷後，檢方隨即聲押獲准，積極追查共犯，十月再查出股東林嫌與負責前往美國接洽毒品出口與包裝的陳嫌兩人，發動第二波查緝，在桃園市逮捕林嫌，陳嫌則於美國，由美國警方持續追緝中。

案件中，美國HSI檢驗查扣的安毒，確認是毒品，但因美國司法排序問題，毒品檢驗報告須等候至少半年，但檢、警審理需要有毒品鑑定報告，若等候美國鑑定報告出爐，將影響後續司法偵審程序時效，且HSI的檢驗，僅須從五包安毒中採集一包檢驗即可，而我國則需每包都採驗，雙方檢驗方式也不盡相同。

檢警單位透過台美司法互助的密集聯繫，順利讓我方派員赴美，直接對查扣的毒品進行採樣，並返台進行檢驗，讓案件順利偵結起訴。

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