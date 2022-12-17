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    30公斤安毒藏3D列印機跨境走私／台美澳綠丘行動 逮遙控台男

    美國國土安全調查署人員從3D列印機內，起獲30公斤安非他命毒品，我國警方同步在台逮捕涉案的周言愷並移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

    美國國土安全調查署人員從3D列印機內，起獲30公斤安非他命毒品，我國警方同步在台逮捕涉案的周言愷並移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

    2022/12/17 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕卅三歲的毒品通緝犯周言愷，涉嫌在台遙控在美國的共犯，將卅公斤的安非他命毒品夾藏在3D列印機內，打算自美國走私到澳洲販賣，從中牟利八十倍的差價，刑事局國際科獲報，與澳洲、美國共組Operation Greenhill（綠丘行動）專案，由美國國土安全調查署先在洛杉磯查扣到這批安毒，國際科隨後於國內逮捕周、林兩嫌。

    美國運毒到澳 價差80倍

    警方調查，周嫌小時候曾赴美念書，之後返回台灣，常往來台、美之間，在當地建立人脈，二○二○年指揮收取六公斤K他命包裹，被北市警大同分局查獲，法院判刑四年後逃亡被通緝，藏匿於新北市鶯歌區。

    美國的安毒每公斤二千五百元美金（約台幣七萬六千元），澳洲因較難取得、且其國內需求量較大等因素，每公斤安毒價格高達廿萬美元（約六百萬台幣），價差高達八十倍，周嫌認為有利可圖，今年三月間便找從事水產生意的卅六歲林男合股，透過人脈聯繫美國毒梟訂購卅公斤安毒，以及收貨的澳洲毒梟。

    美國在洛杉磯查扣安毒

    期間，周嫌因被通緝無法出境，遂由林男赴馬來西亞，與兩名澳洲籍男子商討毒品出口與包裝事宜，另外找來共犯陳男赴美處理毒品包裝與寄送。

    今年三月刑事局國際科接獲情資監控，七月獲悉該集團在美洲地區購買卅公斤安毒，並派人前往美國將安毒夾藏於3D列印機內，準備運送到澳洲販賣，馬上通報美國國土安全調查署，在洛杉磯一家快遞公司攔查到正準備起運的安毒，我警方同步於台灣執行搜索，逮捕周嫌。

    我方同步收網逮周言愷

    警方持續追查，再掌握林、陳二名共犯，十月四日於桃園市逮捕林男，而陳男目前滯留美國，通緝中，上月底檢方偵結，將周、林兩男依毒品罪嫌起訴。

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