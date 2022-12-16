揪爸媽弟合力殺人 酒店女判無期

林女與家人殺人後，將張男屍體載往東螺溪棄屍，並在屍體頭部、腳部套上黑色塑膠袋，再將2塊空心磚綁在身上，手段殘忍。（資料照）

2022/12/16 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣卅歲的酒店女林姝妤，因覬覦包養她的五十一歲張姓男友存款，去年竟夥同父母與弟弟一起計畫殺害張男並棄屍，檢方將四人依強盜殺人取財等罪嫌起訴，彰化地院法官昨認定，林姝妤財謀命，但考量她是因無法妥善處理感情糾紛而起意殺人，依強盜殺人罪判處無期徒刑，林父等人則依共同殺人、棄屍等罪，各處十六至十七年徒刑，另提供安眠藥的陳男，因幫助殺人罪處六年六月。

家人各判16至17年

對於僅林女一人判處無期徒刑，彰化檢方表示，收到判決書再研議是否上訴。

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合議庭法官認為，林姝妤事前即知悉張男的帳戶有錢，且他帶有現金五千元，因此在將他殺害後，隨即拿其身上現金跟提款卡，到超商提款共四百三十七萬元，強盜殺人犯行明確。

合議庭指出，林父、林母及林弟犯案之初，並不知張男身上有提款卡及現金，於共同殺人後，才由林姝妤告知此事，且難以舉證全家是否為謀財害命，僅能認定是殺人後另行起意。

法官審酌，林女等人犯罪計畫縝密、並徹底執行，罔顧人命行為嚴重破壞社會治安，加上林女等人犯後態度、迄未賠償被害人家屬損害或達成和解，實應量處重刑，但念及林女雖有謀財之意，是因無法妥善處理感情糾紛而起意殺害被害人，而林父等家人，是因被害人沒有善待林女，因此決議殺害，且林女等人亦坦承殺人犯行，猶有教化遷善可能。

林女等四人十二月一日裁定延押，宣判後續押。張男友人得知判決結果，忿忿不平表示，「其他人怎麼會判那麼輕？他們是為了錢才去殺人」，認為一定要上訴。

林姝妤與張男去年九月大吵一架後，林女回彰化老家訴苦，五十歲父親林益全、四十九歲母親劉秀珍、廿四歲弟弟林韋守等人不滿張男曾暴力對待林女，共謀殺害張男，林韋守友人陳昱惟，則提供安眠藥一顆，幫助林姝妤一家好下手。去年十月十六日，眾人將張男迷昏殺害棄屍東螺溪，還用兩塊空心磚等大石塊綁在屍體上，卻因不肖業者亂倒廢棄物導致河床升高，張男屍體浮出水面，殺人犯行因此曝光。

林姝妤為謀財害命找來全家人參與殺人計畫，法官判處無期徒刑，其他家人則為無強盜取財犯意，分處16年至17年徒刑。（資料照）

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