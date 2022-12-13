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    賣換臉謎片遭求償 網紅小玉 判賠黃捷100萬

    Youtuber小玉賣換臉謎片判賠黃捷100萬，黃捷感謝法官還給受害者公道，迫切希望推動數位性暴力修法。（記者陳文嬋攝）

    Youtuber小玉賣換臉謎片判賠黃捷100萬，黃捷感謝法官還給受害者公道，迫切希望推動數位性暴力修法。（記者陳文嬋攝）

    2022/12/13 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕廿六歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，夥同助理莊炘睿利用深偽（Deepfake）技術，將政界人士、網紅、藝人的臉部特徵，移植到色情片AV女優的臉上販售牟利，獲利一三三八萬元，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等一一九人受害，案發後有廿一名被害者提告求償，新北地院審理後先判朱、莊兩人，賠償黃捷及一名空姐各一百萬元，其餘十九名被害者法官審理中。

    一空姐也獲判賠百萬 另19提告被害者審理中

    黃捷感謝法官還給受害者公道，她認為，更迫切的仍是數位性暴力的修法，但願不會再有人因性影像的威脅和流傳，而擔心受怕。

    檢警追查，莊男前年七月從網路下載被害人照片或影片，小玉再以人工智慧模擬演算及深偽技術，把被害人的臉部特徵移植到AV女優臉上；同時成立推特帳號、粉絲團及YouTube頻道，上傳短片招攬網友付費加入會員瀏覽。

    刑事部分，朱玉宸一審被依違反個人資料保護法合併判處五年六月徒刑，得易科罰金一九八萬元，莊炘睿判三年八月、得易科罰金一三二萬元。

    民事部分，有廿一名被害者提訴求償，黃捷與空姐求償各一百萬元部分，法官認為，朱、莊兩人將被害者的肖像製成深偽猥褻影片販售牟利，有物化女性、侵害人性尊嚴情形，且影片在網路上廣泛流傳，對不知世界上存在深偽技術的部分大眾而言，極易誤信被害者是色情影片工作者，已侵害肖像及名譽權。

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