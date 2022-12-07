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    藏高級住宅 破首宗合成大麻素製毒廠

    台北市刑警大隊破獲國內首宗合成大麻素（類大麻）製毒工廠。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市刑警大隊破獲國內首宗合成大麻素（類大麻）製毒工廠。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/12/07 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊破獲國內首宗合成大麻素（類大麻）製毒工廠，起獲成品、半成品與原料近五公斤，查出四十二歲主嫌曹仁豪與中國毒梟合作，以進口化妝品名義郵寄毒原料來台後，再合成出類大麻。

    中國毒販 化妝品名義進口原料

    警方指出，俗稱「飛行草本」的合成大麻，是以一些化學合成物製造而成，吸食後有類似大麻的感覺，但毒性更強，國內直至二○二一年九月才列為三級毒品。

    台北市刑警大隊毒品查緝中心透過毒品資料庫分析追蹤，發覺國內毒販透過網路購物管道販售「飛行草本」，並運用社群平台大量發散廣告，強調「合法」、「啟靈」、「效果比大麻更強烈」等，很快就在年輕族群間流行。

    警方清查網路平台資料，鎖定一名下游販賣者，先於七月間查獲羅姓男子販賣合成大麻，再逐層溯源，陸續查獲第二層的姜姓男子、第三層黃姓男子、第四層中盤吳姓男子等嫌犯，最後鎖定毒品來源最上游的曹嫌。

    查獲成品、半成品、原料近5公斤

    警方為免打草驚蛇，特地偽裝成道路清潔人員埋伏於街頭，本月二日在新竹縣竹北市趁曹男交易時逮人，起獲一．九公斤合成大麻一二○包，接著搜索曹嫌位於桃園的高級住宅，再查獲半成品九一六公克及製毒原料兩公斤，以及電擊槍、辣椒槍等。

    曹嫌的毒品原料來自中國，與中國毒梟接頭後，對方以郵寄化妝品名義將原料輸入台灣，再由平日從事網拍的曹嫌合成；曹嫌不法所得逾千萬元，出入名車代步，警方詢後依販賣、製造及運輸毒品罪嫌，將他移送新竹地檢署偵辦。

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