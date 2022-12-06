加重強盜罪刑責7年起跳 搶奪罪5年以下

邱男行經蘆竹區富昌街 、南青路口時被歹徒持槍搶 走582萬現金，蘆竹警方受 理案件證明書上的「案類」 填的是竟然是「搶奪」而非 「強盜」，邱男認為警方吃 案。 （記者陳恩惠翻攝）

2022/12/06 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市蘆竹警分局被強盜案受害人質疑「大案化小案」，受理報案單中將強盜案寫為搶奪案。曾任台灣高檢署檢察官、士林地檢署主任檢察官，現任九陽法律事務所律師何祖舜表示，「搶奪」、「強盜」二罪刑責差很大，依照刑法第三二五條第一項，搶奪罪構成要件是意圖為自己或第三人不法之所有，而搶奪他人之動產者；刑法第三二八條第一項強盜罪，則是以強暴、脅迫、藥劑、催眠術等「強制手段」取得財物，只要是足以壓抑被害人身體或心理的方式，使人達到不能抗拒而強取財物即構成此罪。

何祖舜說，強盜罪又分普通和加重強盜，三人以上結夥犯強盜行為或持攜帶凶器犯強盜行為，皆為加重強盜罪，法定本刑為七年以上有期徒刑，屬於刑事犯罪中的重罪。而搶奪罪為六月以上、五年以下有期徒刑。

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警方說，搶奪和強盜都列為重大管制事件，但在轄區治安級數上，搶奪較強盜次一級。法界人士表示，搶奪與強盜案件在警方刑案績分計算方式上有很大不同，可能歲未年終，警方為了治安績效評比，而將強盜案件改為搶奪案，以此降低辦案壓力。

常見手法︰技巧性吃案或以大報小

警界人士說，最常見的手法便是技巧性吃案，或以大報小，有些罪的適法性就如一線之隔，如竊賊偷東西是竊盜，若竊賊偷東西時被主人發現，為了逃跑拿球棍或其他物品打傷人，就成了強盜案，但警方受理時往往列為竊盜案，但破案時就自動以強盜罪送辦。另外，許多員警受理報案的基本技巧就是推，若報案人越區報案，員警常以搭載報案人看現場，發現是他轄，當場聯絡該分局所屬派出所，過來接人回去受理。

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