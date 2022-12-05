銅鑼火警3死 疑因吸入濃煙致命

消防署火災調查組人員，到場勘驗火警發生原因。（記者張勳騰攝）

2022/12/05 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉一幢三樓透天厝前天傳出火警，造成就讀國中及國小的三姊弟死亡，苗栗檢警雙方昨天相驗，死因為吸入過多火災濃煙死亡，初步排除人為縱火可能；消防署也派員到場鑑定起火原因，研判起火點在二樓中間，已採集相關跡證送驗再確定真正起火原因；有善心民眾到劉宅致贈慰問金。

銅鑼鄉一幢三樓透天厝前天下午一點起火，火勢雖於廿分鐘控制，但二樓起火樓層易燃物多，濃煙快速上竄，當時位處三樓前方房間，分別就讀國中、小學的三姊弟均未逃出，後方房間的祖父緊急衝下樓逃生；三姊弟被救出時皆無生命跡象，送醫不治。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣消防局副局長黃德興昨指出，火場二、三樓均裝設鐵窗，導致只能從內部樓梯逃生，加上未將房間關閉，導致濃煙進入房間，前天搜救人員先在三樓房間門口外側發現倒臥地上的女童，接著在門口發現另名女童，又在房間床上發現全身覆蓋棉被的男童，研判三姊弟在火警發生後試圖逃生，但被濃煙嗆昏、逃生不及。

苗栗地檢署檢察官曾亭瑋率法醫等人昨相驗，調查三姊弟死因，認定三人係因吸入過多火災濃煙死亡；目前初步排除人為縱火可能。

至於確切起火原因？檢方已請縣消防局儘速鑑定中，並透過警方調取案發地點周圍監視系統畫面，待進一步勘查現場與採取證物研析後判斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法