一年500萬包養? 辣妹遭白嫖還淪車手

辣妹甲女遭裝闊多金的梁姓男子誆說要包養、騙到汽車旅館上床嘿咻，事後梁男避而不見，甲女報警怒告梁男。（資料照示意圖，圖中人物非新聞當事人）

2022/10/04 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕年近六十歲的梁姓男子，透過交友網站誆稱，要以一年五百萬元包養女子，一名面容姣好的辣妹以為釣到多金郎，未料兩人發生性關係後，梁男非但未給包養金，還害她的戶頭成了警示帳戶，憤而向台南警方報案。警方查出梁男是名詐騙老通緝犯，先依女方提告的性侵與詐欺罪嫌，將梁男函送台南地檢署偵辦。

據了解，梁男是高雄人，今年七月在網路某交友網站誆稱，要以一年五百萬元的代價找女性包養。

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怒告60歲通緝犯性侵、詐欺

一名在中部做八大行業的被害女子，以為釣到多金郎，認識不久，就跟梁男約在台南地區某家汽車旅館嘿咻，兩人還在手機通訊軟體以親暱的老公、老婆相稱。

但梁男不僅沒給付任何包養金，還乘機向這名女子索討銀行帳戶，謊稱是要提供其朋友匯入一筆二十多萬元的公司款項，再騙對方前往提領、交給梁自己。

這筆款項其實是詐騙金流，女子的銀行帳戶隨即遭凍結成了警示帳戶，她錯愕之餘以通訊軟體詢問梁男是怎麼回事？卻遲遲不見回應，才起疑是場騙局。

女子報警後，警方調查得知梁男根本不是什麼有錢人，而是詐欺通緝犯，被害人心有不甘、控告梁男涉性侵與詐欺。

警方調查，梁男個性狡猾、居無定所，梁男與女方見面時，會營造自己有錢的假象，還假裝說要買車給女方代步，並帶對方到名牌車廠看車，之後再藉口推託買車的時間，有女網友受騙、跟其交往發生關係。另名被害人也出面指控梁男詐騙，害她變成詐騙車手，警方將全案函送檢方偵辦。

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