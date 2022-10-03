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    拾遺失物 500元以下可自行代管／1月內動用 構成侵占罪

    拾獲低價物如何處理

    拾獲低價物如何處理

    2022/10/03 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕民眾拾獲遺失物熱心送警局，因不少價值不高的物件常常無人領回，造成警方困擾，民法因此規定拾獲價值五百元以下遺失物，民眾也可自行保管，一個月後無人找尋認領，可歸拾得人所有；但有些民眾不清楚法條規定，保管期間拿來使用，不僅引發糾紛，還誤觸法網吃上官司。

    有些民眾不懂法規吃官司

    警方表示，正由於拾獲的不是高價物品，才讓不少民眾失去警覺，其中尤以雨傘、鎖匙包、一般T恤等類物品，最易讓民眾誤以為「用一下沒什麼關係」；警方因此特別提醒，民眾保管遺失物期間千萬不要使用，否則將觸犯刑法第三二七條「侵占遺失物罪」，最高可判處一萬五千元罰金，雖是科罰，但會留下前科紀錄，可謂因小失大。

    近來即發生兩起典型糾紛案例，一是民眾遺失有品牌的傘具，調監視器發覺鄰居撿走且拿去使用，氣得報警，警方勸解無效，將全案函送法辦；另有民眾遺失對其個人有紀念意義的運動上衣，不久在社區運動時意外撞見有人穿著該衣，雙方發生爭執引來警方排解，拾獲人險些挨告。

    警方說，即使失物價值不到五百元，但失主認為有必要尋回，警方仍會根據監視器畫面等管道追查，通知拾獲者交回，此時拾獲者不會觸犯侵占遺失物罪，除非當事人對於價值的認定有明顯差距，若失主堅持提告，警方會移請檢察官裁斷。

    警方表示，拾獲五百元以下物品免送警局，可自行保管，一個月後取得所有權，並非鼓勵民眾貪小便宜，而是立法者對低價遺失物處理上的一種權宜考慮；由於許多民眾都沒有撿到低價物的正確認知，故提醒一定要弄懂法律規定及做好自保，避免惹來一身腥。

    警方建議，民眾最佳自保處理方式應是「先向警察單位註記，再代為保管」、「保管期限內勿使用」，才不會讓自己的好意和善心被打折扣；警方也要求各所屬單位，民眾若不願代為保管，警方仍須收存保管。

    此外，應如何判斷「是否價值五百元」，主要是以一般社會大眾認知為基礎，比如已使用過的日常用品、雨傘、文具用品、水壺、帽子、T恤、衣物等；至於證件、信用卡、記名票證等不在此列。

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