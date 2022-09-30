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    被控偷竊判4月 富家大學生陳屍百貨公司

    大學生被控偷竊判刑示意圖。（資料照）

    大學生被控偷竊判刑示意圖。（資料照）

    2022/09/30 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅廿出頭的張姓大學生，被控於去年五月十八日清晨騎機車，於南投縣一家超商內，偷走價值二百九十九元的耳機，他堅稱冤枉，當時「應該人在家睡覺」，機車可能是別人騎到案發超商，南投地院不採信辯詞，本月十四日依竊盜罪判處四月徒刑，可易科罰金十二萬元，他卻於廿八日陳屍於中市一家百貨公司的男廁，無遺書、無他殺嫌疑。

    據指出，張生家境頗富裕，卻被指控在南投某超商盜取耳機，南投地院審理時，他宣稱當時人在家中睡覺，超商店長卻作證說，超商報案後，張生在同年八月到超商找他，「說要跟我談和解的事，說他願意賠償」，要求他向警察改口說，耳機是遺失，沒有被竊之事，但他沒有同意。

    法官認為，如果張生沒偷耳機，又何需私下聯絡證人（店長），表明願賠償、要求店長向警方改口？張生雖辯稱案發時不在現場，卻始終無法提出任何不在場的證明，據此依竊盜罪判刑四月，可易科罰金。

    此案判決時間為本月十四日，通常一週之後，被告會收到判決書，張生前幾天收到判決書，前天卻被打掃工發現，陳屍於百貨公司的廁所內，其母表示，張生與家人討論此判決，認為自己無辜、委屈，心情相當差，想外出走走散心，卻沒想到發生憾事。

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