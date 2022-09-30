好「眼」熟／高雄執行署公共藝術 爆抄日作品

日本藝術家木野智史的作品「颪（眼）」。（資料照） 執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲日本藝術家。（記者黃佳琳攝）

2022/09/30 05:30

相似度高達99％ 高雄分署聘專家審查

〔記者黃佳琳／高雄報導〕法務部行政執行署高雄分署的新建廳舍被民眾爆料，新廳舍造價兩百萬元的公共藝術作品，竟涉嫌抄襲日本藝術家木野智史的作品「颪（眼）」，且相似度高達九十九％； 高雄分署回應表示，已要求得標廠商提出書面說明，並請專家審核確認是否為抄襲作品。

法務部行政執行署高雄分署自二○○一年成立後，長期租用位於高雄市新興區復興一路的大樓作為辦公廳舍，因廳舍內部空間不足，高雄分署投入三億三千多萬元興建自有大樓，並於二○一九年十二月啟用。

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依規定，工程總預算達一千萬元以上的公共工程，應設置公共藝術，且經費不得少於工程契約直接工程成本的百分之一。高雄分署於二○一七年九月十一日在文化部網站公開徵選，共有七家廠商投標，由七名委員組成專家會議決選，由台灣藝術家蔡文祥得標承作此案。

爆料民眾指出，蔡文祥的作品名稱為「公平正義．圓融和諧」，外觀以圓弧曲線的造型結構，象徵公平與正義，但此件作品卻和日本藝術家木野智史的作品「颪（眼）」外形高達百分之九十九相似，有涉嫌抄襲他人作品之嫌。

爆料民眾表示，木野智史的原作在二○○○年後完成，二○一五年已在日本公開展示過，原作二○一八年來台展出時，更被鶯歌陶瓷博物館收藏；按照政府採購法以及該案採購契約，抄襲嚴重者要撤除外，另追回所有製作費用，並追究失職承辦人及廠商等。

對此，高雄分署坦言，若僅看兩件作品外觀，相似度極高，有抄襲的可能，但藝術品是否構成抄襲，還要檢視作品材質、比例及設計理念等諸多因素，分署目前已另組外聘專家進行審查。

廠商應保證公共藝術為原創作品

高雄分署指出，依簽約內容來看，得標廠商應保證公共藝術為原創作品、未在國內外發表過，且是唯一版本，無侵害他人著作權等情事，目前已要求廠商提出書面說明，若專家審查確認為抄襲作品，除追究承辦人員失職外，後續將依相關法律規定及契約內容求償。

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