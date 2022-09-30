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    作品爆抄襲／蔡文祥︰非常無奈 木野智史︰非常震驚

    執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲日本藝術家。（記者黃佳琳攝）

    執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲日本藝術家。（記者黃佳琳攝）

    2022/09/30 05:30

    〔記者凌美雪／台北報導〕行政執行署高雄分署新建廳舍的公共藝術作品，被爆料抄襲日本藝術家木野智史的作品，承作此案的藝術家蔡文祥昨天受訪表示，目前尚未收到相關公文，待收到公文後，會配合機關的調查做說明，並按照所有的法規進行，「現在講什麼都不是」，蔡文祥說，剛得知被指控時很難過，感覺是「最黑暗的一天，非常無奈」，因為他並不認識木野智史，平常也不會去看陶藝展。

    「後來我們自己也做了比對，就材質、比例、結構及量體厚薄、雙翼是外翻，是完全不一樣的」，蔡文祥說，他不否認就美學造型來講會很像，當然就對稱與平衡的手法、線條簡單，「比較容易被連想，目前我只能做這樣的說明」。

    不過，目前人在日本的木野智史有不一樣的看法，木野智史表示，「當我看到新聞的時候只覺得『怎麼看都很像』、『非常震驚』；現在我的感想是，被指認抄襲的作品是一個在『法務部』、執行並遵守法律規定的公務大樓門口的公共藝術品。那麼在這個大樓前展示的公共藝術品，是否應該放置一個遵守藝術家創作正義的作品呢? 我認為如果利用創作材質不同、書寫的創作理念不同等藉口逃避，並且得到原諒的話，台灣的藝術將會被國際輕視。」

    木野智史表示，他是昨天下午經台灣友人告知，才發現有這件疑似抄襲的事件。他也還原這件作品是二○一五年初左右於日本完成並於京都發表；並獲二○一六年台灣國際陶藝雙年展評審推薦獎並展出。

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