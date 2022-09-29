法院外衝突 對警噴辣椒水 17人全被逮

警方至立體停車場制止衝突，並壓制17人全數帶回。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/29 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕五十四歲游姓男子因槍砲案前日中午至新北地方法院開庭，結束後游男竟撂人在法院門口，向原告四十三歲王姓男子叫罵，雙方險些在法院門口打起來，警方到場制止，游男竟朝帶隊派出所長噴辣椒水，警方當場將雙方十七人全帶回警局。

警方調查，游男去年七月與在土城區中央路經營建材行的王男，因停車問題發生糾紛，雙方動手互毆，當時游男從車上拿出一把改造手槍朝王男比劃，遭建材行員工聯手壓制並報警，警方到場逮捕游男，查扣手槍以及子彈廿七發。

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據了解，案件進入司法程序後，被告游男在這段期間與王男仍有多次口角；游男廿七日中午至新北地院開庭，庭審後步出法庭前往旁邊立體停車場取車，在停車場與王男等人狹路相逢，游男越想越氣，在地院旁的立體停車場不斷向王男叫囂，游男與陪同的三名友人，與王男一行十三人互飆髒話，民眾見狀趕緊報案。

土城警分局清水派出所長高裕傑帶隊前往制止，到場時雙方仍持續對罵，游男甚至將氣出在警方身上，竟朝所長噴辣椒水，警方將雙方十七人全壓制逮捕，還在王男同行的十九歲周姓男子身上搜出摺疊刀。

警詢後將噴辣椒水的游男依妨害公務、傷害等罪嫌送辦，持刀周男則依恐嚇公眾罪送辦，包含王男的其餘十五人則依違反社會秩序維護法裁罰。

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