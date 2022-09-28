濕紙板害闆娘摔骨折 大葉高島屋判賠52萬

士林地院認定，大葉高島屋確實未盡善良管理人注意義務，但謝女工作損失的舉證不足，僅判大葉高島屋應賠償五十二萬餘元。（資料照）

2022/09/28 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕謝姓女子前年在台北市士林區大葉高島屋設櫃賣陶瓷藝術品，赴茶水間時踩到紙板滑倒骨折，導致七個多月無法工作，她提告要求大葉高島屋負起賠償責任，索賠包括工作損失等共四百五十九萬多元。士林地院認定，大葉高島屋確實未盡善良管理人注意義務，但謝女工作損失的舉證不足，僅判大葉高島屋應賠償五十二萬餘元。

謝女主張，前年十二月十六日中午，她從大葉高島屋四樓下樓，準備至飲水機裝水時，踩到吸收滴水的紙板而滑倒骨折，害她長達七個月又二十五天無法工作，因此向百貨公司求償工作損失二九五萬多元，以及醫療費、看護費，再加上一百萬元精神慰撫金，共計索賠四五九萬元。

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大葉高島屋解釋，案發前已在事發區域張貼公告，禁止員工利用飲水機洗滌餐具、杯子，但仍有部分員工違反指示；清潔員為防止水漬造成地板濕滑，已鋪上足夠吸水的紙板，並將紙板塞到飲水機下面固定，且員工一旦發現地面不乾淨，會立刻通知清潔人員前往處理，自認已盡到相當注意義務，請求免賠。

士林地院認定，清潔員只將紙板塞進飲水機下方，卻未採用固定裝置以防止紙板滑動，且案發位置除設飲水機，還有廁所，往來民眾都有可能踢到紙板而導致移位，大葉高島屋確實未盡善良管理人的注意義務，須負賠償之責。

但法官比對謝女與名下公司的稅務、財產所得明細，謝女於案發前的前年，並未從公司領取薪資和收入，舉證不足以證明有工作損失，因此判大葉高島屋應賠有單據可證明的看護費十四萬餘元、醫療費十一萬餘元，及精神慰撫金廿五萬元，共應賠五十二萬多元。可上訴。

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