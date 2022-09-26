宜蘭清水溪暴漲困66人 搜救員搭怪手救回

宜縣搜救員抱小朋友 搭怪手救回。 （記者江志雄翻攝）

2022/09/26 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉清水地熱遊憩區旁的清水溪床，昨因山區大雨造成溪水暴漲，有二團共二十七輛車、六十六人的紮營遊客，被大水圍困受困沙洲，其中一輛休旅車被大水沖走，情況危急，搜救人員先帶領二十三人上岸，再以挖土機協助另外四十三人脫困，至於受困的車則留在原地。

宜縣消防局上午八點四十四分接獲一一九報案，指大同鄉清水地熱遊憩區對岸（即清水溪左岸沙洲）有十七車四十三人受困，其中一輛紅色休旅車被大水沖走，所幸車內沒人，搜救人員後來發現，右岸另有一團十車二十三人待援。

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下午一點十六分，搜救人員協助右岸的二十三人徒步上岸，全員安全撤離，隨著山區天色漸暗，搜救人員擔心左岸四十三名遊客安危，決定以挖土機接駁搭載他們上岸。

搜救人員搭怪手抵達清水溪左岸，將受困遊客分批救回，搜救人員抱著小朋友，在搖搖晃晃中穿越湍急溪水，過程險象環生，至晚間六點二十二分，七個梯次平安載回四十三人，無人受傷。

林務局羅東林管處表示，遊客受困地點位在羅東林管處管轄的國有林班地野溪行水區，雖非管制區，但清水溪床潛藏風險，已在溪床地熱露頭及入口處設告示牌告知危險性，請各界前往從事遊憩，應確保自身安全。

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