為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭清水溪暴漲困66人 搜救員搭怪手救回

    宜縣搜救員抱小朋友 搭怪手救回。 （記者江志雄翻攝）

    宜縣搜救員抱小朋友 搭怪手救回。 （記者江志雄翻攝）

    2022/09/26 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉清水地熱遊憩區旁的清水溪床，昨因山區大雨造成溪水暴漲，有二團共二十七輛車、六十六人的紮營遊客，被大水圍困受困沙洲，其中一輛休旅車被大水沖走，情況危急，搜救人員先帶領二十三人上岸，再以挖土機協助另外四十三人脫困，至於受困的車則留在原地。

    宜縣消防局上午八點四十四分接獲一一九報案，指大同鄉清水地熱遊憩區對岸（即清水溪左岸沙洲）有十七車四十三人受困，其中一輛紅色休旅車被大水沖走，所幸車內沒人，搜救人員後來發現，右岸另有一團十車二十三人待援。

    下午一點十六分，搜救人員協助右岸的二十三人徒步上岸，全員安全撤離，隨著山區天色漸暗，搜救人員擔心左岸四十三名遊客安危，決定以挖土機接駁搭載他們上岸。

    搜救人員搭怪手抵達清水溪左岸，將受困遊客分批救回，搜救人員抱著小朋友，在搖搖晃晃中穿越湍急溪水，過程險象環生，至晚間六點二十二分，七個梯次平安載回四十三人，無人受傷。

    林務局羅東林管處表示，遊客受困地點位在羅東林管處管轄的國有林班地野溪行水區，雖非管制區，但清水溪床潛藏風險，已在溪床地熱露頭及入口處設告示牌告知危險性，請各界前往從事遊憩，應確保自身安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播