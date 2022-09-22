新增回籠條款 政院完成外役監條例審查

行政院院會預定今天正式通過外役監條例修正草案。（資料照）

2022/09/22 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕台南日前發生外役監逃犯殺害二警震驚全國，行政院加速審議法務部提報修正的「外役監條例」，已完成跨部會審查，通過新增觸犯故意犯罪致死、例如殺警等重大暴力犯罪不能遴選至外役監；並增訂「回籠條款」，外役監受刑人違反外役監安全或秩序、返家探視若違規且情節重大、受傷或罹病、其他重大事由，不宜繼續在外役監執行時，報准後解送移回其他監獄執行。

行政院院會預定今天正式通過外役監條例修正草案，向立法院提出修法，將列為立院本會期優先法案。

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政院官員昨表示，近幾年全國在監人數平均每年約五萬人，評估約二到三萬人、半數左右的囚犯會申請外役監，而外役監容納總數約二千一百多人，僧多粥少；評估未來政院修法版本三讀通過後，儘管申請外役監的門檻拉高，外役監的人數應該還是會維持在二千多人左右，不會因此減少。

法務部上週提報「外役監條例」修正版本至行政院審議，政院本週火速由政務委員羅秉成召開跨部會審查會，無異議達成修法共識，決定根據法務部修法版本進行外役監積極與消極資格的合理調整。

增訂積極資格方面，現行規定刑期七年以下者，服刑二個月可申請外役監，修法內容除重大暴力犯不得申請外役監，原本二個月規定將刪除，改為完成刑期「執行率」才能申請，受刑人已執行逾三分之一刑期、累犯執行逾二分之一刑期，有悛悔實據、且一年內符合可提報假釋者，此外，須在監表現良好、無危害公共秩序及社會安全之虞，始得遴選。

消極資格方面，觸犯故意犯罪致死、十年以上重罪、妨害公務致重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪，以及違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、毒品危害防制條例、人口販運防制法等特定犯罪，不能參加遴選。

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