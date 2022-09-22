水庫集水區私設掩埋場牟利 4人移送

警方逮捕何嫌等人送辦。（民眾提供）

2022/09/22 05:30

〔記者蘇福男／湖內報導〕以何男為首的不法集團，涉嫌在阿公店水庫上游集水區私設掩埋場，供人傾倒廢棄物，每車收取八百元，一個月來初估牟取上百萬元暴利，湖內警分局協同保七總隊第三大隊第三中隊和高市環保局當場逮捕三人，依違反廢棄物清理法罪嫌移送法辦。

每車八百元 不法獲利上百萬

湖內警分局日前接獲線報，得知綽號「訓仔」男子，涉嫌於阿公店水庫上游集水區田寮區秀峰山區內私設掩埋場，供人傾倒廢棄物後掩埋，每車收取八百元牟取暴利。

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員警連日在山林間產業道路埋伏蒐證，前天一早見時機成熟，專案小組立即協同保七總隊第三大隊第三中隊、高市環保局稽查人員前往查緝，當場查獲張姓、蘭姓二名貨車司機和工地負責人何男三人帶回偵辦，並通知集團首謀何男等人到場說明。

環局：逾1甲地遭埋廢棄物

環保局人員稽查後，發現遭掩埋的廢棄物超過一甲地，認定何男違反廢棄物清理法第四十六條規定，由湖內分局員警帶案據以調查後，移送橋頭地檢署偵辦，警方初步調查，非法傾倒廢棄物約一個多月，每天有六、七十車，不法暴利至少上百萬元。

警方呼籲，非法傾倒廢棄物被查獲，依廢棄物清理法最重將面臨五年以下刑責，得併科一千五百萬元以下罰金，籲請民眾切勿以身試法。

何姓男子為首的不法集團，涉嫌在阿公店水庫上游集水區私設掩埋場，供人傾倒廢棄物。（民眾提供）

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