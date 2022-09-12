全律會擬定新制／律師每年進修8小時 未做公益繳代金

全律會擬定新制示意圖。（資料照）

2022/09/12 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕律師法規定「律師有在職進修的義務」，全國律師聯合會（簡稱全律會）日前通過章程，規定律師每年度應參加八小時的在職進修，無正當理由不完成且情節重大者，恐被停止執行職務；條文也規定，律師應服公益時數，若未達最低時數，須繳納代金。新制待子法通過後施行。

我國法律日新月異，卻無強制律師在職進修的規定，若律師本職學能未即時跟上新法腳步，恐影響當事人權益。去年施行的新律師法第廿二條因此規定「律師有在職進修的義務」全律會參酌各國制度後，認為每年八小時進修時數，應是施行初期，可讓律師接受此項義務的合理時數。

請繼續往下閱讀...

各國對律師強制進修的規定與內容各有不同，美國稱為「持續的法律教育(CLE)」，加州每三年廿五小時，紐約州每兩年廿四小時；同樣是德語國家，奧地利所有律師均必須強制在職進修，但德國只有專業領域的律師才必須強制進修；瑞士則是每年十二小時。

全律會日前在章程中明定，律師應每年接受八小時的在職進修，時數比起其他強制進修國家稍低，但相較於沒有強制進修的國家，八小時屬折衷方案。

同時，沒有不可抗力或不得已情事，違反最低時數規定且情節重大者，全律會得報請法務部命該律師停止執行職務，直到完成補修後，才能申請准許回復執業。

為降低律師進修壓力，全律會將在北中南舉辦實體課程，同時向某出版公司洽購五十堂視訊課程，透過非同步性的線上教學課程供律師參與，若能全部完成，等同兩年內進修五十小時的法學課程。

此外，新律師法第卅七條規定，律師有參與公益活動的法定義務，全律會已把該項義務納入章程，若律師未達最低公益活動時數，有繳納代金的義務。在實施初期，全律會為使律師體認無償法律服務對社會的價值及貢獻，將朝擴大公益活動項目，及寬列公益時數方向制定辦法，以鼓勵律師投身公益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法