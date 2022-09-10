為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    循廣大興漁船命案模式起訴／無法引渡 會發布通緝

    李姓夫妻屍體被棄置在高鐵桃園站附近的停車場內休旅車上。（資料照）

    李姓夫妻屍體被棄置在高鐵桃園站附近的停車場內休旅車上。（資料照）

    2022/09/10 05:30

    〔記者溫于德、周敏鴻／綜合報導〕針對桃園高鐵雙屍命案，檢方將已潛逃回泰國的三名嫌犯起訴。法務部政務次長陳明堂說，雖然三嫌不在我國境內，桃檢起訴三人沒有問題，就像當年屏東地檢署偵辦「廣大興二十八號漁船命案」，依殺人罪起訴菲國籍的八人，再交由屏東地院發布通緝，本案也會由桃園地院對三名被告發布通緝。

    陳明堂表示，台泰雙方不存在引渡條約，因此無法引渡，但雙方能尋求「談判」方式，促三人來台，不過須視泰方態度而定，若泰國拒絕，我方不可能直接前往泰國抓人；此外，三名被告未來如果再度入境，我國仍可對他們行使審判權，只須考量刑期折抵問題。陳明堂說，泰方透過「國際刑事司法互助法」向我國檢方要求提供相關調查證據，我方應該會給。

    桃檢表示，案件移交桃園地院審理後，桃院很快就會以王男三人未到案，發布通緝。檢方認為，王男三人目前被泰國檢警羈押，不太可能入境台灣，但檢方仍要求移民署於桃園地院發布通緝前，一旦發現王男等三人入境，第一時間就須通報檢方緊急拘提。

    至於我方掌握的驗屍報告、監視器錄影畫面、犯案證據等事證，已交給泰國檢警，以利泰國檢警進行後續的司法審判等程序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台泰共享事證 檢起訴逃泰3煞
    2022/09/10 05:30

    台泰共享事證 檢起訴逃泰3煞

    城市水岸悅佳・川青 刻劃您的幸福新生活

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播