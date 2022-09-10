循廣大興漁船命案模式起訴／無法引渡 會發布通緝

李姓夫妻屍體被棄置在高鐵桃園站附近的停車場內休旅車上。（資料照）

2022/09/10 05:30

〔記者溫于德、周敏鴻／綜合報導〕針對桃園高鐵雙屍命案，檢方將已潛逃回泰國的三名嫌犯起訴。法務部政務次長陳明堂說，雖然三嫌不在我國境內，桃檢起訴三人沒有問題，就像當年屏東地檢署偵辦「廣大興二十八號漁船命案」，依殺人罪起訴菲國籍的八人，再交由屏東地院發布通緝，本案也會由桃園地院對三名被告發布通緝。

陳明堂表示，台泰雙方不存在引渡條約，因此無法引渡，但雙方能尋求「談判」方式，促三人來台，不過須視泰方態度而定，若泰國拒絕，我方不可能直接前往泰國抓人；此外，三名被告未來如果再度入境，我國仍可對他們行使審判權，只須考量刑期折抵問題。陳明堂說，泰方透過「國際刑事司法互助法」向我國檢方要求提供相關調查證據，我方應該會給。

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桃檢表示，案件移交桃園地院審理後，桃院很快就會以王男三人未到案，發布通緝。檢方認為，王男三人目前被泰國檢警羈押，不太可能入境台灣，但檢方仍要求移民署於桃園地院發布通緝前，一旦發現王男等三人入境，第一時間就須通報檢方緊急拘提。

至於我方掌握的驗屍報告、監視器錄影畫面、犯案證據等事證，已交給泰國檢警，以利泰國檢警進行後續的司法審判等程序。

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