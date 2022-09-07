文蛤工3死／七股採收文蛤 幾無安全設施

貨車吊臂勾到高壓電纜線火燒車 ，唯一逃生的黃榮輝還原事發過 程，難掩悲情。 （記者楊金城攝、讀者提供）

2022/09/07 05:30

〔記者楊金城、王涵平／台南報導〕台南七股區三股三名文蛤採收工人昨晨因貨車吊臂誤觸高壓電線引發火燒車意外喪命，七股區是台南市文蛤主要產地，養殖戶都會雇用專業文蛤採收工團隊捕撈。當地文蛤養殖戶說，七股當地至少十組專業文蛤採收工，有的用貨車吊掛文蛤採收機，有的用人力搬運，幾乎沒人設吊掛安全設施，這次「歹運」遇到。

台電人員表示，高空電纜作業前要做好接地線棒插入地面的安全裝置，也要穿戴絕緣手套、絕緣鞋，在地面也須站在鋪有絕緣布的安全區塊作業。

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這次意外，唯一驚險逃生的黃榮輝，目睹兩名兒子和吳明忠三人被大火吞噬，難掩悲情，看著兒子遺體被送往殯儀館，悲慟說：「好好走」。吳明忠身後留下兩名稚子，也讓人同情。黃榮輝淚流滿面說，兩兄弟很乖，工作認真，文蛤採收工一天工資二千元，凌晨就要起床準備出工文蛤池的捕撈作業，從不叫苦。

黃榮輝還原事發過程，昨上午近七點捕撈完成後，進行貨車吊臂吊掛文蛤採收機，由長子黃俊達操作吊臂，位在貨車與採收機中間小通道的最前面，吳明忠站中間，小兒子黃崇瑋站後面，他在採收機右側邊，不料吊臂竟勾到高壓電線，瞬間巨響並造成火燒車釀成慘劇，他因跌出車外，面對大火無能為力。黃母趕抵現場時，滿是錯愕悲傷，不知為何發生慘劇。

吳明忠身後留下小一與剛滿週歲的兩名稚子，吳父和妹妹、妹婿趕到現場關切，不敢將惡耗告知吳妻；吳明忠在臉書照片標註「別人的我不羨慕，因為我靠自己」，顯示上進有志氣。

南市勞工局︰究辦雇主等責任

意外發生後，台南市勞工局職安健康處已勒令現場停工，依法究辦雇主等責任，依違反職業安全衛生法之設施部分可處最高罰鍰卅萬元。事發時，文蛤池張姓雇主未在現場，趕到現場一臉茫然，他說，有為採收工投保意外險二百萬元。

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