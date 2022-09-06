信韓國教會10年拒嘿咻 大學師休妻

小 檔 案／夫妻無法共同生活准離

2022/09/06 05:30

妻認為性行為是不潔的

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓大學講師不滿妻子沉迷於韓國「萬民中央教會」，醉心教會活動，無心家庭生活，更讓他無法忍受的是，妻子加入教會即主張「性行為是不潔的」，十年間未和他行房，絕望之餘訴請離婚，後來陳妻因韓國萬民教會教主李載祿性侵女教徒案而清醒，欲挽回婚姻；但高等法院認定，陳妻對婚姻破綻有主要過失責任，判淮離婚。

教主性侵女教徒判刑 妻才清醒

陳男控訴，和妻子二○○六年結婚，原本相處融洽，但自她二○○八年信奉韓國萬民中央教會後，整個人都變了，每天晚餐後，即前往教會參加禱告等活動，深夜才返家，每週五更是通宵禱告至週六凌晨才回家，每年亦不定期前往萬民教會的韓國總部聚會，無心經營家庭，嘆息稱「我結這個婚有什麼用！」。

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陳指出，妻子加入教會後竟主張「性行為是不潔的」，十年都不和他嘿咻，並將日常現象以神蹟解釋，夫妻逐漸疏遠而分居，直到二○一八年該教會教主李載祿在韓國性侵女子被判刑，才清醒要回歸家庭，但婚姻已出現破綻，訴請離婚。

陳妻指稱，打理家務後才會參加教會活動，丈夫曾陪她到韓國參加萬民教會活動，她未因信教而有不理智行為，此外，為使丈夫能有良好睡眠品質而分房，並無不願行房。

陳妻也指控，夫搬離住處是因為和女子過從甚密，儘管如此，她要為參加萬民教會而疏忽家庭生活向丈夫道歉，傳送「我承認信仰中錯誤思維害了我們的婚姻」、「你的『xx』我已十年沒使用…嚴重忽視你的需要」等訊息給陳，希望挽回婚姻。

法官傳訊陳男胞姊作證，她說，十年來陳妻因信教活動時常不在家，陳和妻子因為她信教問題發生衝突，陳曾說「家裡常空蕩蕩，結這個婚等於沒有結」。

法官︰妻嚴重疏忽經營夫妻關係

高等法院採一審見解，認為陳妻長達十年沉溺於宗教活動，未與先生發生性行為，嚴重疏忽經營夫妻關係，致婚姻出現破綻，男方雖曾與其他女子有親密往來，但陳妻應負較大的過失責任，判准離婚。可上訴。

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