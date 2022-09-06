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    永和驚傳分屍案》男陳屍家中 頭手右腳都不見

    新北市永和區智光街，昨傍晚傳出一起分屍命案。（記者吳仁捷攝）

    新北市永和區智光街，昨傍晚傳出一起分屍命案。（記者吳仁捷攝）

    2022/09/06 05:30

    〔記者鄭景議、吳仁捷／綜合報導〕新北市昨日傍晚傳出分屍命案！五十四歲孫姓男子從上月卅日起失聯，他的張姓女友人打電話報警，警方請張女一起到孫男位於新北市永和區智光街的住處破門，卻發現孫男已經死亡，且頭顱、雙手及右腳都消失，僅剩軀體及一隻左腳，疑遭人殺害分屍，孫男同住的六十四歲哥哥失聯，警方已將他列為嫌疑人，正積極追查到案釐清。

    同住失聯哥哥 警方列嫌疑人

    警方調查，孫男屍體被塞在床底下，頭顱、雙手及右腳遭肢解被凶嫌帶走，僅剩下軀體及一隻左腳，發現時已經發黑，研判死亡已三天以上。

    五十三歲的張女表示，孫男是老友，兩人本來約上月卅日見面，但當天孫男未赴約，打電話也找不到人，本來未多做聯想，但多日都聯繫不上，心裡擔心才決定報警，警方隨張女一同到孫男所住的公寓三樓，請鎖匠開門，入內才發現孫男已被分屍的駭人場景。

    屍體發黑 研判死亡已逾三天

    鄰居透漏，孫男為家中老六，上有五個兄姊，與孫男同住的為老大，孫男來自大家族，房產為父母留下，其餘兄弟姊妹並未同住，僅有這對兄弟同住該處，已經住了十多年；哥哥已經退休多年，兩人因為年齡有差距，加上弟弟工作不穩定，又時常喝酒鬧事，還會跟哥哥借錢，兄弟間常起口角。

    據了解，因為疫情，哥哥要弟弟少出家門，但弟弟不聽，仍三天兩頭往外跑，導致雙方爭執而後冷戰，雙方平時一人一室，雖同住但形同陌路，各過各的，一有交談，便是大聲爭吵，吵到鄰居都聽得到，附近鄰居近日沒聽見爭吵聲，原來發生駭人分屍案，大為吃驚。

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