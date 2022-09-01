年輕人不知小瑪莉 老警嘆：時代的眼淚

台北市警方日前查緝一處德州撲克賭場，現場發現一台小瑪莉賭博電玩。 （記者王冠仁翻攝）

2022/09/01 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓男子在台北市一處民宅經營德州撲克賭場，警方日前循線查緝，逮捕他與荷官、員工以及九名賭客；員警正準備將一干人等帶回派出所時，有資深警察眼尖看到現場有一台賭博電玩「小瑪莉」，連忙指揮年輕員警將其查扣。當天有許多「八年級生」年輕警察，對於小瑪莉是何物渾然不知，讓不少老一輩的員警感嘆，看來小瑪莉早已成為時代的眼淚。

警方調查，四十七歲陳男今年四月份開始，在台北市開封街二段一處民宅三樓經營德州撲克賭場；警方接獲檢舉前往查緝，當場逮捕陳與卅二歲彭姓女荷官、卅三歲何姓員工以及九名賭客，查扣賭資九萬多元、籌碼等。

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據了解，警方破門攻堅控制現場後，準備將現場眾人與相關事證帶回派出所，正當警方要帶隊離去之際，忽然有名資深警員眼尖發現屋內有一台賭博電玩小瑪莉，且還插著電能夠正常運作，連忙指揮年輕同仁將其查扣。當時不少年輕同仁看著小瑪莉、面面相覷，有人還以為它只是裝飾品、一般益智類電玩，根本不知其來歷。

警方在小瑪莉機台內發現有八千多元賭資，研判是陳放置在現場，讓賭客在等待上賭桌前時可以玩兩把來消磨時間；而且陳找來的賭客年紀也都較輕，對於小瑪莉也感到很新奇，因此機台內賭資數量才會不少。

資深刑警說，過去經常查扣到數量龐大的小瑪莉等賭博電玩機台，這些機台體積不小，為了避免贓物庫被「塞爆」，警方都會將機台上的IC板拆下，只送IC板入庫。時至今日，許多員警連小瑪莉都沒看過，更遑論拆IC板，此次老員警在派出所拆解IC板，順勢向年輕同仁「機會教育」。

警方最後將陳、彭、何三人依賭博罪嫌送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

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