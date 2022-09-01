抄賭場扣骨董小瑪莉 北市5年查8台

台 北市警方日前查緝一處德州撲克賭場，現場發現一台小瑪莉賭博電玩。 （記者王冠仁翻攝）

2022/09/01 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方日前在台北市一處民宅查獲陳姓男子所經營德州撲克賭場，現場也查扣一台賭博電玩「小瑪莉」，時至今日，屬骨董級賭的小瑪莉相當罕見，不僅許多年輕族群聞所未聞、見所未見，台北市警方近五年來也只查緝到八台。

小瑪莉電玩機台對許多五、六年級生來說並不陌生，當時台灣經濟起飛，小瑪莉四處都有，不僅出現在商圈、夜市、車站周邊商店，就連雜貨店、釣蝦場也都能輕易見到，可說是「氾濫成災」。隨著時代及科技演進，小瑪莉跟本難見其蹤影，更別說被警方查獲了。

請繼續往下閱讀...

台北市警局統計，近年警方查緝到的小瑪莉數量，分別是二○一八年一台、二○一九年一台、二○二○年二台、二○二一年一台、今年至今三台。這些近年來被查緝到的小瑪莉，大多是業者擺放在餐廳、咖啡廳、酒吧，或是如此次掃蕩德州撲克賭場意外查獲。

有餐廳酒吧主打復古風 擺小瑪莉意外觸法

一名派出所所長說，近來有不少餐廳、酒吧業者主打「復古風」、「懷舊風」，因此將店內裝潢成台灣六○、七○年代的氛圍，有業者為了「應景」，將小瑪莉擺到店內卻意外觸法。

像幾年前，台北市西門町曾有一家酒吧，為了與萬華在地文化呼應，將店內裝潢得像是茶室，不僅充滿霓虹燈光，也擺放了一台小瑪莉機台。不過，店家開幕沒幾天，警方前往臨檢時，意外發現這台小瑪莉，因此吃上官司。

警方︰機台不插電封退幣孔 可避免惹禍

一名警官指出，由於設置小瑪莉機台需要有「電子遊戲場業營業級別證」，但資格、限制繁多，如果想營造復古風又不想吃上官司，警方建議可以把小瑪莉機台以「不插電」的方式擺放在店內，並將機器上的投幣孔、退幣孔封住，避免惹禍上身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法