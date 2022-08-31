南投4死血案／凶手擁3槍百餘彈 窩藏他的好友介紹買的

李鴻淵帶著三把手槍和大批子彈落網；經調查，槍彈是好友賴裕隆居中介紹向「阿俊」購買。（資料照）

2022/08/31 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮康建生技公司前員工李鴻淵持槍以行刑方式殺害五人，造成四死一重傷，李被捕時身上有三把手槍、滅音管、一七九顆子彈，火力強大令人咋舌，檢警查出，這些槍彈是透過收容藏匿李鴻淵的好友賴裕隆介紹，向「阿俊」分兩批購買，共花十三萬五千元。賴男昨被檢方依幫助非法持有槍彈、藏匿人犯等罪嫌起訴，南投地院裁定續押禁見。

李鴻淵上月十五日落網後，被搜出三把手槍和一七九顆子彈，當時外界認為其中一把是中國黑星手槍，但經刑事局鑑驗均為改造手槍。

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另外，當時外界認為該批槍彈要價近百萬，以李鴻淵這種咖，是不可能擁有如此強大的火力，且推測可能因牛樟芝的利益，背後有「藏鏡人」供應槍彈並唆使或買凶殺人，但檢警經比對各種資料、追查金流，傳喚相關人士數十人，加上李的供詞與檢警調查相符，因此排除藏鏡人提供槍彈、買凶或唆使殺人。

三年前花十三萬五千元購買

南投檢方在起訴書中指出，李鴻淵被捕後，一開始說槍彈是在高速公路邊撿到的，一下子說網路購買的，經調查比對卷證、進行科技鑑識，查出李鴻淵是在二○一九年初，向其有數十年交情的好友賴裕隆探詢，是否有購買槍彈的管道，賴男居中約李與阿俊碰面，並在賴於草屯鎮經營的美容護膚坊交易槍彈，第一次以三萬元代價，向阿俊購買非制式手槍一支（即改造手槍）、非制式子彈三十顆。當年七月下旬再度透過賴男居中，以十萬五千元代價，向阿俊買了非制式手槍、裝置減音管的非制式手槍各一支、制式子彈廿顆及非制式子彈至少一五二顆，李鴻淵買槍彈後曾經試打過。

賴裕隆不認仲介槍彈 續押

賴裕隆只承認藏匿人犯，但矢口否認居中介紹李去買槍彈，而他說詞每次都不一樣，南投地院合議庭法官認為，任其在外，未來不會出庭的機率極高，因此裁定羈押禁見。

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