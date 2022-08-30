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    長輩嘆歹路嘸通行 母悲早有預感

    三名台南人在柬埔寨金邊遭到槍擊殺害，案情仍待釐清。 （取自臉書、民眾提供）

    三名台南人在柬埔寨金邊遭到槍擊殺害，案情仍待釐清。 （取自臉書、民眾提供）

    2022/08/30 05:30

    〔記者王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕台南葉姓、程姓與林姓三名男子，在柬國金邊市的宿舍遭人槍殺身亡，台南徐姓男子透露，葉母在之前知道兒子到柬國做較偏差的工作，就有預感兒子會落得這下場，他直呼「歹路」真的嘸通行，葉母近期會到柬國處理兒子後事。

    徐男表示，葉、程與林等三男都有許多前科，其中葉、程兩男與他的外甥是國中同學關係，葉、程從小就跟著他外甥叫他舅舅，熟識多年，葉男也曾經在他經營的小吃部做過少爺、賣過魚，之後有一段時間較沒有聯絡，後來就獲知葉男出國去柬埔寨工作。

    徐男說，葉的母親得知兒子到柬國去做較偏差的工作，就有預感可能會發生這後果，反映出「歹路」真的嘸通行。

    據了解，葉男母親也找上台南「南關線」的市議員郭鴻儀，希望郭能幫忙家屬到柬國處理後事。葉母說，葉、程兩男都是被熟識的人帶到柬國工作，有人蛇集團在操作，國內警方應設法去抓在柬國找台灣人過去工作的蛇頭，才能避免更多台灣年輕人被誘惑、拐到柬國做詐騙等偏差工作，甚至因此受害、葬送生命。

    死者林男的父親昨也說，兒子只說到柬國工作，竟慘死異鄉，希望警方查明兒子死因。徐男說，葉、程、林三人都有一些前科，曾經入獄過，葉、程兩人個性較白目、搞怪，常規勸兩人要走正途，不料竟是如此結束人生，令人唏噓。

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