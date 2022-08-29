返家探視脫逃被通緝 自強外役監逃犯 躲6天落網

花蓮自強外役監受刑人許亞倫（中），脫逃6天後在苗栗落網。（記者李容萍翻攝）

2022/08/29 05:30

許亞倫身上沒錢 逃往苗栗投靠友人

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕明德外役監受刑人林信吾逾假未歸脫逃後，犯下台南殺警案，囚犯脫逃犯案引發議論。花蓮自強外役監也有兩名受刑人許亞倫、康育豪「返家探視」卻脫逃被通緝，刑事警察局公布兩人照片及特徵，其中右眉上有三顆星刺青的許亞倫脫逃六天後，昨在苗栗縣竹南鎮被桃園市龍潭警分局組成的專案小組，不費一槍一彈制伏；脫逃罪部分，花蓮檢方以視訊偵辦，許尚有執行案件，桃檢諭知送桃園監獄代執行；至於康育豪仍在逃，全力緝捕中。

搭車外出曝行蹤 警跟監兩小時逮人

專案小組調查，廿九歲許亞倫廿二日逃脫後，先返回屏東老家，許父在苗栗縣竹南工作，許隨後前往探望父親，因身上沒錢，在竹南先投靠友人多日，警方前往竹南追查，昨凌晨發現許男搭乘友人的轎車外出，許男狡猾警覺，車輛不斷繞路，警方跟監兩個多小時，直到許男的車在路邊停車，員警立即上前喝令「不要反抗」，順利逮人，員警比對許男右眉上有三顆星刺青、左眼下有「－、＋」刺青符號，確認身分無誤。

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許男落網供稱，利用返家探親假回家探望父母，因不想馬上返回監獄，才會脫逃。

另名逃逸受刑人康育豪 仍在緝捕中

許亞倫犯下詐欺罪入獄，本月十九日返回屏東縣探親，廿二日未返監脫逃，花檢隔天發布通緝。另名逃逸受刑人康育豪現年廿五歲，也因詐欺罪入獄，今年三月廿一日回宜蘭縣探視家屬也未歸脫逃，承辦的新北地檢署隔天發布通緝。刑事局公布康育豪的特徵為濃眉、招風耳。

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