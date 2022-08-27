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    童仲彥的邱主任 認定直播天王是真愛

    王三郎昨天凌晨才結束直播，新北市蘆洲倉庫就被砸。（記者吳仁捷翻攝）

    王三郎昨天凌晨才結束直播，新北市蘆洲倉庫就被砸。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/08/27 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕知名直播主王三郎倉庫被砸，據瞭解，王三郎的前東家是台中某知名直播網，雙方拆夥後，前東家要求王三郎不得使用「王三郎」直播帶貨，王三郎拒絕，雙方後來再因石墨烯產品上架電視購物翻臉，本月廿五日購物台剛收到對方的存證信函，隔天凌晨就遭人砸店，王三郎團隊不排除該案與前東家有關。

    貨款開三個月的票 有供貨商受不了

    但據曾與王三郎合作的供貨商透露，交給王三郎銷售的商品，王三郎卻是開三個月的支票，等同於業者拿現金買貨，供貨給王三郎卻要等三個月才能收到款項，不少業者不堪貨款壓力，紛紛暫停與王三郎合作，業界有人認為王三郎可能也因此與人結怨。

    王三郎的倉庫被砸毀，也意外讓王三郎的女友「邱主任」邱子玹（原名：邱惠美）再次成為焦點，邱女曾是前台北市議員童仲彥聯絡處主任，童仲彥當時在緋聞纏身之際，仍喊出「看到邱主任而不喜歡，那就不是男人」公開示愛，使邱主任聲名大噪。

    事隔多年，如今改名邱子玹的她，已與身家破億的「直播天王」王三郎交往，隨著砸倉庫案讓「邱主任」近況意外曝光，交往短短半年就被求婚，且認定彼此是另一半，兩人大方在鏡頭前曬恩愛，王三郎更表示「已認定跟她一輩子」。

    與王三郎熟識的廠商透露，王三郎說話雖有些喟口（台語：口氣）、臭屁，但很好相處，王與邱主任交往兩年來，由精明幹練的邱主任掌管金流、帳務、對外一把抓，邱主任相當精打細算，部分供貨商為此而停止合作，但仍有不少廠商看好王三郎的高人氣與帶貨、銷貨能力，仍然願意積極合作。

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