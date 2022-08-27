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    狂砸直播天王倉庫 5煞落網 警追藏鏡人

    五煞闖入王三郎（左）的倉庫打人、砸店，王的女友邱子玹（右）也在旁目擊。（記者吳仁捷翻攝）

    五煞闖入王三郎（左）的倉庫打人、砸店，王的女友邱子玹（右）也在旁目擊。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/08/27 05:30

    才下直播 女友也險受傷

    〔記者吳仁捷／新北報導〕號稱「直播天王」的王三郎，位於新北市蘆洲倉庫昨天凌晨收工時，突然闖入五名惡煞持鐵棍打傷王三郎等三人、砸店，在場目睹的王三郎女友「邱主任」邱子玹（原名：邱惠美）也險遭打傷，警方隨後在三重逮獲涉案五男，口徑一致辯稱不滿王三郎拉抬商品售價，且直播時態度囂張，才決定砸店；但被害人懷疑是與前東家（台中知名直播商）之間，因石墨烯系列商品的肖像權糾紛所致，警方也質疑嫌犯避重就輕，正深入追查。

    稱王三郎太囂張才下手

    據瞭解，四十八歲王三郎原在台中發展，與曾是前台北議員童仲彥聯絡室主任的「邱主任」交往後，今年三月北上落腳蘆洲區民族路的倉庫，在此開設直播間帶貨，與前東家分道揚鑣。

    知情人士透露，因前東家要求王三郎不得再以王三郎名義帶貨，被王三郎拒絕，認為他以本名「王三郎」帶貨並無不妥，雙方埋下嫌隙，近來王三郎持續將原本雙方合作的石墨烯枕頭等商品，加盟momo購物。

    但開播之際，王三郎委託的電視購物台，廿五日上午接到王三郎前東家的存證信函，主張王三郎不具有商品肖像權，導致該商品緊急停播，不料隔天凌晨王三郎倉庫就遭人砸店。

    警方調查，昨凌晨一時廿一分許，王三郎在蘆洲倉庫直播結束後，鐵門一開就突遭五惡煞持鐵棍衝入打人砸店，警方快打部隊獲報趕抵時，現場一片凌亂，犯案的五名年輕人已離去，王三郎與二員工被打傷，目擊的邱主任也驚呆了。

    王三郎懷疑前東家指使

    王三郎懷疑是因與前東家拆夥後的肖像權糾紛引發，警方過濾監視器，發現五男共騎乘三輛機車犯案，以車追人於昨凌晨五時卅分於三重區龍濱路發現機車，逮獲帶頭的廿一歲李男、十九歲程男及廿歲鄭男等五嫌，五人平時皆混跡三重、蘆洲，沒有幫派註記。

    邱子玹昨天怒指「還有沒有王法？」她透露跟前東家有糾紛，質疑砸店帶有恐嚇意味，但不能確定真相是否如此，有待警方調查。

    五男應訊時避重就輕，主嫌李男辯稱他向王三郎買石墨烯枕頭，發現被拉抬售價害他買貴，且王三郎直播時口氣很嗆，他才心生不滿夥同友人砸倉庫。警方對其說詞存疑，持續深入追查，詢後先依傷害、妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

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