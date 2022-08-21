人蛇詐騙集團 跨國拐人囚禁 柬埔寨大清查 助外籍受害者

柬埔寨稱逮捕來自中國跟台灣數百名涉嫌人口販運的嫌犯，我外交部爭取遣送回台受審。（記者楊丞彧攝）

2022/08/21 05:30

〔社會新聞群組／綜合報導〕由於已有多國民眾被騙到柬埔寨從事詐騙及遭虐，此事已成為國際事件，柬埔寨內政部長蘇慶（Sar Kheng）前天主持跨部會會議時，特別提及人口販運問題，除下令各單位密切關注相關犯罪，以及對於境內外籍人士進行全國性大清查外，還表示會加強尋查及全力協助外籍受害人。

柬警逮人口販運嫌犯 救出受害者

柬埔寨政府最近也大力展開打擊人口販運行動，據《華盛頓郵報》報導，蘇慶指出，干丹（Kandal）與施亞努省（Preah Sihanoukville，西港所在省份）警方，十八日對轄內旅館、出租物件、賭場等處外籍人士進行清查，拘捕數名涉組織人口販運嫌犯，救出數名受害者；警方還在確認部分自稱是受害者，是否確實受害。

請繼續往下閱讀...

柬埔寨國家警察局副局長西納瑞斯（Chhay Sinarith）表示，柬國政府近年已揭露數起非法勞工詐騙案，犯罪集團把柬埔寨當作網路詐騙基地，警方已逮捕數百名來自中國和台灣的嫌犯，集團成員主要來自中國。

柬埔寨《金邊郵報》報導，該跨部會議還有勞工部、職訓部、社福部、婦女部、國家警察局等單位首長與會。

港媒︰中國三巨頭 黑金勢力之首

另據中央社引述港媒報導，台灣受害人大都被誘拐拘禁在西港，當地不少企業主是涉及行賄、詐騙與賭博的黑金巨頭，其中又以中國三巨頭被譽為當地黑金勢力之首，包括曾是中國雲南省政協委員的董勒成，捲入行賄等案後轉移陣地到柬埔寨；中國商界聞人徐愛民，在柬專門從事線上博弈與詐騙；還有一位是日前在泰國落網的佘智江。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法