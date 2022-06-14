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    首頁　>　社會

    泰籍台僑命案 孕妻只懷1胎 台泰跨國緝凶

    泰籍台僑李芬芳的姊姊（右）、姊夫（中）神情哀傷步出中壢殯儀館解剖室。（記者李容萍攝）

    泰籍台僑李芬芳的姊姊（右）、姊夫（中）神情哀傷步出中壢殯儀館解剖室。（記者李容萍攝）

    2022/06/14 05:30

    〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕泰籍台僑李邦勝（卅二歲）、李芬芳（卅六歲）夫妻檔，本月十日被發現遭人棄屍高鐵桃園站旁停車場的BMW X4休旅車後車廂，當時傳出李女懷有五個月龍鳳胎，釀成雙屍四命凶殺案，但桃園地檢署檢察官昨會同法醫研究所法醫解剖，發現李女腹中僅有一胎且已成形，但仍看不出性別。

    檢警持續追緝逃亡泰國的凶嫌王大賢（卅五歲）。據悉，泰國警方已與我國刑事局國際科及檢方聯繫了解相關案情，由台、泰兩國啟動國際合作緝凶行動。

    桃園檢方昨會同法醫對死者解剖，死者李女的姊姊、姊夫與母親昨現身中壢殯儀館，神情哀戚。

    案發後傳出李女懷的是龍鳳胎，但解剖發現遺體肚中僅有一胎且已成形，因胎兒仍小看不出性別。

    據悉，此一烏龍可能是李女曾在社群軟體秀出產檢的超音波照，可能是照片圖像被家人誤解、以為懷的是龍鳳胎。

    檢警調查，李姓夫妻在新北市土城區經營人力仲介，遇害後遺體被塞在自家BMW X4休旅車後車廂並以棉被包裹，兩人傷勢都集中在頭部，都有遭鈍器攻擊痕跡。解剖複驗發現，兩人骨頭有凹陷但沒有到碎裂狀態，臉部也完整可辨識，身體無刀傷等銳器傷痕，脖子亦無掐痕，而李女手指有骨折情形，疑似受攻擊時抵禦所致，法醫已採集相關檢體帶回化驗，釐清有無藥物等反應，確切死因須待解剖報告出爐，至於凶器至今仍未查獲。

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