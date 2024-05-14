司院人審會決議 涂秀玲接任高雄少年家事法院院長

司法院人事審議委員會今發布由台中地方法院家事庭法官涂秀玲，升任高雄少年及家事法院院長。（資料照）

2024/05/14 20:40

〔記者張文川／台北報導〕司法院人事審議委員會今通過今年第3次決議，發布由台中地方法院家事庭法官涂秀玲，升任高雄少年及家事法院院長，預計7月1日接任。

司法院少年家事廳現任廳長謝靜慧，因擔任行政首長職務將任滿6年，日前填志願申請歸建高等法院擔任庭長，預計7月1日交接。新任少家廳長職位，內定由高雄少家法院院長鍾宗霖接任，因此有了今日涂秀玲的調派任務。

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涂秀玲日前在立法院公聽會疾呼，對司法需求甚殷的兒少、身心障礙及老人等弱勢，有儘速在全國北、中、南、東各區成立專業少家法院的必要。

涂秀玲是輔大法律系學士、中正大學法律研究所碩士，司法官學院第31期結業，歷任高雄、台南、台中地院法官與庭長、台中高分院法官，去年8月主動申請至台中地院擔任法官，資歷完整，且在審理家事案件表現優異，而獲拔擢升任高雄少家法院院長。

人審會今一併決議，台南地院法官陳淑卿，調派橋頭地院法官。新北地院洪韻婷等11位試署法官，試署服務成績審查及格；桃園地院陳華媚等4位候補法官，候補成績及格。發給彰化地院徐沛然勞動專業法官證明書、桃園地院法官劉哲嘉民事智慧財產專業法官證書、士林地院法官徐淑芬家事專業法官證明書。

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