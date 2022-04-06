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    司法話題》讓岳父「晚死」騙喪假 犯刑法兩罪

    騙喪假觸法示意圖。（資料照）

    騙喪假觸法示意圖。（資料照）

    2022/04/06 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕四十三歲郭姓男子到新公司任職沒多久，就竄改岳父相驗屍體證明書上的死亡時間，依此向公司請了六天喪假，詐領薪資一萬兩千四百元，事後該公司接到郭男前公司通知，才知郭男曾以相同理由向前公司請喪假。雖然目的只是「騙假」，但新北地院法官認定被告已觸犯行使變造公文書及詐欺取財兩罪，考量他認罪且已賠償，判刑一年二月徒刑、緩刑三年，並提供六十小時義務勞務。

    判1年2月 認罪賠錢換緩刑

    檢方調查，郭男的岳父去年二月二十八日死亡，郭男則於去年三月九日到新公司擔任業務；未料，他竟竄改岳父相驗屍體證明書上的死亡時間，改為「壹佰壹拾年參月壹拾參日（一一○年三月十三日）」，拿著這份造假的證明書影本向公司請喪假，三月二十六日又再以相同方式請假。

    該公司因此同意郭男於去年三月十六日、二十九日、三十日、三十一日，以及四月一日、四月六日請喪假，郭男以此方式詐領六日薪資共一萬兩千四百元。

    該公司老闆事後接獲郭男的前公司人員通知，發現郭男曾以相同的理由請喪假，察覺怪異，向郭男前公司查證郭男當時檢附的相驗屍體證明書，確認受騙而提告。郭男在偵辦時否認犯行，檢方不採信，依行使變造公文書及詐欺取財罪嫌起訴。

    法官審理認為，郭男所為損害被害公司利益，亦危害政府機關所製作公文書的公信力，惟念及他已當庭賠償一萬兩千四百元，尚有悔意，因此判刑一年二月，緩刑三年，緩刑期間付保護管束，並提供六十小時義務勞務；可上訴。

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