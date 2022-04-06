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    首頁　>　社會

    自由日日shoot》醫師：酒精代謝率 差異極大

    法官認定酒精代謝率快慢會因個人體質而異，其數值缺乏科學 鑑定根據。圖為示意圖，人物與本案無關。 （資料照）

    法官認定酒精代謝率快慢會因個人體質而異，其數值缺乏科學 鑑定根據。圖為示意圖，人物與本案無關。 （資料照）

    2022/04/06 05:30

    〔記者羅綺／台北報導〕喝完酒後多久才能開車？什麼時候酒精才能代謝完，合法上路？台安醫院胃腸肝膽科主治醫師鄭以勤表示，每個人的酒精代謝能力差異非常大，難以絕對數值計算，尤其台灣有四至五成的人有「乙醛去氫酶」（ALDH2）缺陷，身體清除乙醛速度緩慢，臉紅、嘔吐、頭痛、心悸、宿醉等不適症狀會延長。

    醫師：近半國人有乙醛去氫酶缺陷

    針對大貨車司機喝完六罐啤酒後上路，五小時後酒測值為○·二毫克，警方回溯推算司機駕車上路時的酒測值不可能低於○·二五毫克，因而依公共危險罪法辦，但法官不採信警方回溯代謝率，認為人體酒精消退率的數值尚非屬科學鑑定證據，判無罪定讞。

    鄭以勤醫師指出，酒精在肝臟代謝首先須經乙醇去氫酶（ADH）代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶（ALDH2）代謝成無毒的乙酸。

    鄭以勤說，每個人酒精代謝力差異極大，且據統計我國有四至五成的人有乙醛去氫酶缺陷，當身體缺乏乙醛去氫酶，會導致清除乙醛速度緩慢，造成血液中乙醛濃度升高，容易讓人臉紅，且酒後的不適症狀時間會較有乙醛去氫酶的人延長許多。

    衛福部國健署的「國民飲食指標手冊」更建議，男性每日不超過一罐啤酒（或相當於廿克酒精量），女性則不超過半罐啤酒（或相當於十克酒精量），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，千萬不要喝酒。

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