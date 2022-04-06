辣闆娘店內交歡 友手賤偷拍亂傳

偷拍辣闆娘私密影片亂傳

2022/04/06 05:30

曾遭外送員脫褲露下體示愛

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市一家餐飲店老闆娘，被網友發覺是美魔女，側拍po上網後，引發高度討論，沒想到前年先被一名「凍末條」的外送員性騷擾，上月又被人偷拍性私密影片瘋傳，警方已鎖定嫌犯偵辦。

新法上路 偷拍散布最重判5年

法務部為重懲犯下妨害秘密、深偽（Deepfake）換臉等罪的性罪犯，修法加重其刑，新法已於今年二月十八日上路。警方說，本案偷拍狼除盜攝被害人性愛影像，還在網路散布，將受到最重可判關五年的新法重懲。

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由於深偽（Deepfake）換臉技術，導致不少名人被認誤為不雅影片主角，加上立委高嘉瑜案延燒，法務部去年提案修正刑法妨害秘密罪，增訂散布性私密影音罪、製作或散布他人不實性影音罪、製作或散布他人不實活動、言論、談話罪等，最重可判刑七年。

竊錄影音最重判4年半 散布5年

其中刑法三百一十五條之一，對於竊錄性影音等行為的處罰，原本最重可判刑三年，修法增列加重處罰規定，若有竊錄性影音行為，最重可處四年六月徒刑，散布竊錄性影音的行為，最重判刑五年。

該名美魔女老闆娘是在前年被網友側拍，因被認為顏值高，在網路上掀起討論，不少男性顧客慕名而來；有一名外送員太過愛慕她，竟脫序跑進店裡脫褲露下體示愛，挨告後，警方依違反性騷擾防治法將該名外送員送辦。

朋友透過鐵捲門送信口偷拍

上月間，老闆娘邀請友人到她的餐飲店聚會，一名友人提早到，聽到鐵捲門內傳出怪聲，從鐵捲門送信口窺視發覺老闆娘與男子發生性關係，竟涉嫌用手機偷拍，還把拍下的性私密影片，透過網路、社交媒體瘋傳，甚至連畫面上的店址、店名都沒有遮掩。

老闆娘獲知自己受害，立即提告，警方已鎖定拍攝者，將通知其到案說明。警方說，本案嫌犯是在新法實施後犯案，適用新法加重處罰規定，全案調查完畢即移送法辦，交由偵審機關究責。

警方表示，以任何方式偷攝他人私密影片、照片等行為均屬不法，若再散布更是罪加一等，提醒民眾切勿以身試法。

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