司法話題》涉貪詐加班費案 前法官陳梅欽無罪

涉貪詐加班費案，前法官陳梅欽無罪。（資料照）

2022/03/31 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕前法官陳梅欽涉詐領加班費六一三六元，還有一五○○多萬元財產來源不明，士林地院認為，陳若未確實加班，辦案績效不會高於同儕，另檢方以檢舉人空泛說法認定他收賄，卻未說明特定犯罪時間，昨判他無罪。士林地檢署表示，待收到判決再研議是否上訴。

起訴指出，陳梅欽在個人差勤系統偽填六度加班共廿二小時，詐得加班費六一三六元；陳另於二○一五、二○一六年的不明來源財產分別高達四○四萬及六三○萬元，且經比對陳與家人的匯款細目，認定他有一五○○多萬元財產來源不明。

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陳梅欽在士院審理時辯稱加班費是申報「誤擇」日期，且他負責照顧父母，兄長每月匯給他十萬元照護費，加上自身年薪至少三二○萬以及股利、房租收入，七年進帳逾三五○○萬，均為合法收入。

士院認為，扣除陳梅欽在二○一八年五月因六度被跟監，遭發現外出未從事公務外，當月加班達廿小時並不難，另陳若未確實加班，辦案績效不會高於同儕；至於陳雖被檢舉人檢舉收賄，但檢舉內容空泛，檢察官也未說明特定犯罪時間，便指控他的財產來源不明，昨判陳無罪。

司法官訓練所卅三期結業的陳梅欽，一九九五年起擔任澎湖地院候補法官，二○○○年起在士院民事庭擔任法官，因被控不實申報加班、言語騷擾女同事等事而離職，二○一九年職務法庭判決他免除法官職務，現為律師。

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