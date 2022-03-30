吵排班 貨運行司機捅死同事

林男行兇用麵包刀。（記者陳冠備翻攝）

2022/03/30 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣某貨運行兩名司機林忠成及李承泰，前晚疑因分派工作問題，在LINE群組起口角，並相約公司門口談判，林男帶一把麵包刀到場，並對較高大的李男嗆聲，未料說沒幾句，林男就朝李男的左腹部刺三至四刀，公司員工見狀趕緊報警，李男因失血過多不治，警方到場將林男逮捕，昨依殺人罪移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，林忠成（四十四歲）與李承泰（卅七歲）是彰化縣大村鄉台一線（中山路）的某貨運行大貨車司機與聯結車司機，廿八日晚間近八點，公司在LINE群組安排工作路線，兩人疑似對工作看法不同起口角，相約到公司門口談判。

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林男、李男分別駕駛白色車輛到公司門口旁，林男一下車就對較高大的李男嗆聲，並不斷逼近，李男疑似作勢推了他一下，結果林男瞬間發狂，拿出預藏的麵包刀往李男左腹部刺三至四刀。

同事聽到激烈爭吵聲跑過去，在眾人制止下林男才停手，而李男腹部、大腿遭刀傷大量失血，並倒臥血泊中。

據了解，林男與李男同事約六、七年，平時並無特別交集，不過林男常看不慣李男的行事作風，私下偶有抱怨，當時排完班後，兩人疑似因為棧板使用問題互有意見，李男嗆聲林男，「大家都沒問題，就你有問題」等語，林男覺得被嗆沒面子，因此約李男在公司談判，當時眾人並不以為意，還在一旁聊天，沒想到鬧出人命。

員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，警方獲報後火速趕抵，並在現場查獲林男犯案用的麵包刀，林男坦承犯罪，供稱因懼怕李男高大，才在談判前繞至公司附近五金百貨買麵包刀，警方昨依殺人罪等罪嫌將林男送辦。

嫌犯林忠成在事發現場被捕，穿著褲子血跡斑斑，警方連夜偵訊後，依殺人罪嫌移送法辦。（記者陳冠備翻攝）

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