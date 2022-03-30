山老鼠盜伐 檢方瓦解產銷一條龍

涉嫌收購贓木的新北市三峽區某藝品店內的木製藝品身價不菲。（圖由警方提供）

2022/03/30 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕新竹縣尖石鄉國有林班地傳出盜伐，宜蘭檢方查出，賴國祥等人組成的山老鼠產銷一條龍犯罪集團鎖定台灣肖楠，賴男等人平均每週作案一到二次，把珍貴山林當成提款機，不少貴重木被砍伐斷頭，再交由不肖林木藝品店收贓，檢警查扣台灣肖楠等貴重木及林木藝品共十一噸，市價超過千萬元，並拘提賴等九人到案，依違反森林法移送法辦，其中賴國祥、涉嫌收贓店家張政繁、張智強等三人，宜蘭地院前天裁定收押。

平均每週作案一到二次

專案小組表示，這個山老鼠集團採盜伐、銷贓一條龍作業模式，收贓業者是集團中最大獲利者，也是導致森林盜伐猖獗的元凶，此次查緝行動以盜贓併查、雙管齊下策略；檢察官聲押涉嫌收贓店家，切斷山老鼠集團獲利來源，盜伐貴重木者最重可處十年六個月徒刑，全案擴大偵辦中。

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保七總隊監控轄區國有林班地，發現新竹縣尖石鄉山區遭山老鼠盜伐，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，宜檢成立「滅鼠專案」，專案小組經過一年蒐證，檢警本月二十六日拂曉出擊，百餘人兵分多路，前往新竹縣尖石鄉、桃園市復興區、新北市三峽區與鶯歌區等八處同步搜索，並在三峽區一家林木藝品店，查獲張姓店家與車手正在交易盜伐贓木，從店內起出貴重木台灣肖楠、扁柏、牛樟等角材七千多公斤，還查扣黃金磚、聚寶盆等珍貴林木藝品八十七件及牛樟菇培養木七十二件四千餘公斤，總計十一噸。

查獲林木、藝品11噸

專案小組帶回九人偵訊，包括盜伐、收贓業者各四人、車手一人，依違反森林法移送法辦；檢察官訊後認為，盜伐嫌犯賴國祥、涉嫌收贓店家張政繁、張智強犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，前天向宜蘭地院聲押獲准，另有四人一萬至三萬元交保，二人無保請回。

據了解，山老鼠集團犯案期間，平均每週到尖石山區作案一到二次，簡直把珍貴山林當成提款機，盜伐現場不少貴重木被砍伐斷頭，多半盜伐枯立木，還未見千年神木被砍，檢警與林管處人員近日將派員全面清查，了解是否還有未發現的盜伐區域。

宜檢與警方合作的「滅鼠專案」，查獲11噸被盜伐的貴重木。（圖由警方提供）

新竹縣尖石山區盜伐現場滿目瘡痍。（圖由警方提供）

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