自由日日shoot》失智長者30萬 每天走失11人／ 建指紋協尋推16年腳步跟不上

台灣失智人口去年約達30萬 ，警政署推廣數位化指紋建 檔，提高民眾建檔意願。圖 為示意圖。 （資料照）

2022/03/28 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣步入高齡化社會，去年因失智症、精神疾病被通報走失的成年人與六十五歲以上長者，有四千一百一十八人，平均每天約有十一人走失；雖然社福團體宣導配戴愛心手鍊，但成效有限。相較於此，警政署十六年前推動的「自願指紋捺印建檔服務」，希望能更有效率找到走失長者，全國約有三百八十萬六十五歲以上的老年人口，去年失智人口約卅萬人，但近年自願捺印指紋的長者數量每年約只有三、四千人，與六十五歲以上人數相較比例懸殊。警方在推廣此項政策上仍應加強，才能更快速地幫走失者找到回家的路。

警政署統計，近三年因失智症、精神疾病被通報走失的成年人與六十五歲以上長者，分別有二千一百一十九人、三千九百五十九人、四千一百一十八人，逐年增加。近三年民眾申請自願指紋捺印的數量，分別為三千九百○七人、四千四百一十八人、四千兩百七十三人。

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指紋拿不掉 搜尋更有效

雖然民眾自願捺印指紋的人數也有增加，但依內政部人口統計，六十五歲以上人口約有三百八十萬人，台灣失智症協會也推估，台灣去年的失智人口已達卅萬人，與民眾申請自願指紋捺印的數量相較，比例仍很懸殊。失智長者若走失，仍要靠警方耗費大量心力尋查。

一名派出所長說，不少社福單位宣導，民眾要替失智者配戴愛心手鍊，或將聯絡資訊繡在外衣；但許多人戴不慣手鍊、或洗澡取下沒戴回，人也不會固定只穿幾件外衣，成效有限。若是使用警方小電腦的「人臉辨識」功能，與國民身分證影像比對，但許多人「真實樣貌」與身分證照片差距大，不一定有辦法比對。

為幫助走失者儘快找到回家的路，警政署二○○六年起推動「自願指紋捺印建檔工作」，主要考量就是指紋不同於愛心手鍊或衣物，絕對拿不掉，也不會有「人臉辨識」不周的問題。

未落實宣導 曾有警拒民眾建檔

不過指紋自願建檔政策推動十餘年，除了大多數民眾不知悉警方有這項服務外，還曾有民眾到派出所詢問如何為長輩指紋建檔，反被員警回絕「台北市才有辦」。有鑑識人員表示，主要是這項業務「吃力不討好」，因此不少承辦人沒落實宣導，甚至回絕想申請的民眾。

有負面印象 怕留指紋給警方

再者，民眾對捺印指紋都留有負面印象，認為是作姦犯科者才會在派出所按指紋，甚至不放心留下指紋給警方，認為會有侵權疑慮。

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