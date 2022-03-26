又是酒駕害命肇逃 25歲BMW男還無照

二十五歲男子劉孟哲酒後無照駕駛BMW轎車，撞飛梁姓機車女騎士後逃逸。（取自記者爆料網）

2022/03/26 05:30

再撞兩輛車才停住

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市二十五歲男子劉孟哲酒後無照駕駛BMW轎車，昨清晨在大里區撞飛買菜的六十六歲梁姓機車女騎士，梁女被撞後拋飛至半根紅綠燈的高度，再重摔落地，送醫不治，劉男肇事逃逸，直到車子在東區撞上兩輛車才停住，員警逮捕劉男，酒測值高達○．九五毫克，警方依酒駕致人於死罪及肇事逃逸罪嫌將劉男移送法辦。

中市霧峰警方調查，劉男無照駕駛黑色BMW轎車，昨清晨六時許沿大里區大智路內車道往日新路方向直行，經大智路與喬城路口，梁女騎機車出門買菜，機車由外車道變換至內車道時，遭劉男的BMW追撞，梁女被撞飛再重摔落地，機車也被衝撞至對向路口的安全島，劉男卻加速逃逸，於東區東光園路附近撞損二輛轎車，被馳抵的員警當場逮捕，梁女送醫不治。

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玩虛擬貨幣 無正業

據了解，劉男學歷為高中畢業，目前無業，也沒有前科，劉母只知道兒子投資虛擬貨幣，對於為何無照駕駛，名下卻有BMW豪車，她不願說明。

66歲婦 買菜遇死劫

劉男前晚在自助式KTV飲酒至昨天凌晨五時許，返家回大里時撞上梁女，被員警拘捕後，劉男於派出所拘留室大哭，劉母除傷心落淚，也抱怨兒子亂交朋友、出門去哪裡都不願意跟她說，鑄成大錯，「他（劉男）會到死者靈前下跪」。

中市再度發生酒駕撞死人的惡行，部分議員與市民質疑，台中酒駕致人於死的發生率太高，市長盧秀燕受訪時表示，酒駕不可原諒，酒駕者本來就是一個不定時的炸彈，大家應該要有社會責任，絕對不能夠酒後開車，造成這樣的傷亡，當然要付出代價、嚴刑重辦。

劉孟哲駕駛的BMW轎車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

二十五歲男子劉孟哲酒後無照駕駛BMW轎車，撞飛梁姓機車女騎士後逃逸。（民眾提供）

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