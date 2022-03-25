為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    散布室友啪啪啪聲 無影像依舊觸法

    資料照

    資料照

    2022/03/25 05:30

    隔牆偷錄 傳給友人聽

    〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子聽到隔壁套房內情侶激烈「纏綿」聲音，竟拿著手機開啟錄影功能，隔牆偷錄情侶「啪啪啪」聲音，之後還把四段長約十八秒至一分鐘的性愛錄音檔分享給友人，情侶發現後氣憤提告；由於雙方和解撤告，新北地檢署昨將林男涉妨害秘密罪嫌部分，不起訴處分，但他把性愛聲音傳給他人仍觸法，因此依刑法「散布猥褻聲音罪」嫌起訴並聲請簡易判決處刑。

    曾任檢察官的律師何皓元指出，刑法第二三五條第一項規定，散布、播送或販賣猥褻的文字、圖畫、「聲音」、影像或其他物品，可處二年以下徒刑、拘役、科或併科九萬元以下罰金。

    何皓元表示，本案被告所側錄的內容，雖不是常見的照片、影片，而是聲音，但錄音內容是情侶性愛過程所產生，當然符合猥褻定義，故仍屬上述規定所欲規範的客體，且林男錄製後再傳送給朋友分享，即成立散布猥褻聲音罪；他提醒民眾，竊錄他人性愛聲音並散布，為法所不允許的行為。

    據了解，林男與被害情侶同住在新北市三重區住宅內，裡面共有三間房間，林男自己租一間，情侶則住在套房內。

    友人通知 才知遭偷錄

    檢警調查，前年十月至十二月間，林男趁晚間或深夜時，四度拿著手機在情侶的套房外，貼牆偷錄兩人「纏綿」聲音，最短聲音檔十八秒，最長一分鐘，之後還把錄音檔傳給友人分享。

    由於該友人認識被害者，覺得不妥而出言提醒，情侶獲知後報警處理，檢警擔心林男還有偷拍影像或持有其他錄音，甚至散布給更多人，曾發動搜索，但經調查，林男僅有偷錄這四段性愛聲音，事後已刪除。

    公訴罪 和解仍起訴

    由於雙方和解、撤告，檢方將林男涉妨害秘密罪不起訴處分；但林男分享「纏綿」聲音部分屬公訴罪，林男也自白認罪，檢方依散布猥褻聲音罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播