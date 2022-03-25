散布室友啪啪啪聲 無影像依舊觸法

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2022/03/25 05:30

隔牆偷錄 傳給友人聽

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子聽到隔壁套房內情侶激烈「纏綿」聲音，竟拿著手機開啟錄影功能，隔牆偷錄情侶「啪啪啪」聲音，之後還把四段長約十八秒至一分鐘的性愛錄音檔分享給友人，情侶發現後氣憤提告；由於雙方和解撤告，新北地檢署昨將林男涉妨害秘密罪嫌部分，不起訴處分，但他把性愛聲音傳給他人仍觸法，因此依刑法「散布猥褻聲音罪」嫌起訴並聲請簡易判決處刑。

曾任檢察官的律師何皓元指出，刑法第二三五條第一項規定，散布、播送或販賣猥褻的文字、圖畫、「聲音」、影像或其他物品，可處二年以下徒刑、拘役、科或併科九萬元以下罰金。

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何皓元表示，本案被告所側錄的內容，雖不是常見的照片、影片，而是聲音，但錄音內容是情侶性愛過程所產生，當然符合猥褻定義，故仍屬上述規定所欲規範的客體，且林男錄製後再傳送給朋友分享，即成立散布猥褻聲音罪；他提醒民眾，竊錄他人性愛聲音並散布，為法所不允許的行為。

據了解，林男與被害情侶同住在新北市三重區住宅內，裡面共有三間房間，林男自己租一間，情侶則住在套房內。

友人通知 才知遭偷錄

檢警調查，前年十月至十二月間，林男趁晚間或深夜時，四度拿著手機在情侶的套房外，貼牆偷錄兩人「纏綿」聲音，最短聲音檔十八秒，最長一分鐘，之後還把錄音檔傳給友人分享。

由於該友人認識被害者，覺得不妥而出言提醒，情侶獲知後報警處理，檢警擔心林男還有偷拍影像或持有其他錄音，甚至散布給更多人，曾發動搜索，但經調查，林男僅有偷錄這四段性愛聲音，事後已刪除。

公訴罪 和解仍起訴

由於雙方和解、撤告，檢方將林男涉妨害秘密罪不起訴處分；但林男分享「纏綿」聲音部分屬公訴罪，林男也自白認罪，檢方依散布猥褻聲音罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。

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