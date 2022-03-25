只因老母碎念暴怒 縱火犯燒全家4傷

南投男子廖保嘉與母親起口角，憤而買汽油回家縱火，造成 自己、母、弟，與一名女鄰居受傷。 （記者劉濱銓翻攝）

2022/03/25 05:30

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕有縱火、毒品前科的南投四十一歲男子廖保嘉，廿三日因不滿母親管教發生口角衝突，竟到加油站買三桶五公升汽油，返家潑灑縱火洩憤，造成母親、弟弟及自己燒燙傷，鄰宅一名臥床女鄰居也遭嗆傷，警、消獲報滅火，四人送醫後已無生命危險，廖男仍在加護病房觀察，警方後續會依公共危險罪將廖男移送法辦。

縱火廖男在加護病房 後續將送辦

警方調查，廖男與七十四歲母親、四十歲弟弟同住，但與母親長期相處不睦，經常為小事吵架，前天下午兩人發生口角衝突後，廖竟用三個五公升的大寶特瓶，到加油站買了汽油，回家潑灑在屋內地板、騎樓及機車上，以打火機縱火，現場因油氣瀰漫，火勢迅速燃燒。

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當時廖母在屋內腿部著火，下半身燒燙傷，廖男胞弟趕緊將母親拖到屋外，自己也有卅％燒燙傷，到場員警趕緊用滅火器滅火救人，而廖男前胸、左手與雙足，全身也有廿四％燒燙傷。

由於火勢猛烈，還波及隔壁民宅，整排透天厝包含廖男住家，有四戶受火災影響，其中七十三歲李姓女鄰居，因臥病在床遭濃煙嗆傷，所幸及時救出，四人送醫皆無生命危險。

警方查出，廖男有毒品、縱火前科，曾在家門前縱火，只是沒有燒起來，目前打零工及從事資源回收等工作，因個性易怒，昨被母親管教碎念後，兩人發生激烈口角，情緒失控憤而縱火，應無外傳討錢不成才縱火。

中油台中營業處表示，因為汽油容易揮發，能源局規定加油到車外的其他容器，不能超過廿公升，加油站若有民眾拿寶特瓶來買汽油，通常是因車輛沒油拋錨，一般也會協助加油。

建設處︰管制持容器加油無法防縱火

南投縣政府建設處表示，加油站因怕民眾持塑膠等容器自助加油時產生靜電爆炸，所以「加油站設置管理規則」規定，自助加油區禁止將油品灌注至車輛油箱以外容器。但若非自助加油，因加油員有受過防靜電訓練，目前並無法令規定民眾不得持容器加油，畢竟民眾若車輛沒油拋錨，仍須持容器加油，且對於欲縱火者來說，抽取車內汽油仍可縱火，管制民眾不能持容器加油，恐無法達防範縱火目的。

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