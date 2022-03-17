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    換臉謎片案起訴／法界︰數罪併罰 網紅小玉最重判30年

    換臉主嫌小玉被起訴。（資料照）

    換臉主嫌小玉被起訴。（資料照）

    2022/03/17 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕網紅「小玉」朱玉宸等人，利用深偽技術把多位名人的臉部移花接木到成人片主角身上，被新北地檢署依違反個資、妨害風化、加重誹謗等罪起訴，法界人士分析，小玉一行為觸犯數罪，將以最重的個資法處罰，最重五年刑；而本案包括藝人雞排妹等一一九人受害，數罪併罰後，最高可處三十年徒刑。

    一名法界人士指出，小玉深偽多位名人的性私密影片販售，屬於新型態犯罪手法，依現行法條只能透過解釋的方式處理，檢察官認定他一行為涉犯三罪，將以最重的個資法論罪，最高五年刑。

    他表示，個資法不是絕對重罪，實務上量刑區間多落在數月到一年不等，處罰算輕，惟多達一一九人受害，每個犯行分論一罪，共一一九罪，依照數罪併罰原則，宣告累計加總徒刑後，法院須定應執行刑期，最多不得超過卅年。

    他認為，小玉雖然不太可能判到頂，但恐怕難逃囹圄，即便獲准易科罰金，金額也非常可觀。

    律師翁偉倫則表示，個資與誹謗侵害個人法益，妨害風化則是社會法益，兩者應分開處罰，故一案可能會判兩罪，但若小玉真心悔改，並逐一與被害人和解，取得原諒，或許有機會獲判緩刑。

    若和被害人全部和解 有機會輕判

    翁偉倫解釋，深偽屬新科技，檢察官為把小玉繩之以法，把他的犯行拆成三種態樣，第一是移植臉部生物特徵，觸犯個資法；第二，散布性行為的無碼猥褻品；第三，移花接木可能造成外界誤認對方拍下成人片營利，貶損社會評價，觸犯誹謗罪。

    翁偉倫表示，本案檢察官必須透過解釋的方式偵辦，顯示法條確實不周延，基於「罪刑法定」主義，行政院跟著科技演變的方向修法正確。

    新法加重刑責 5年提高至7年

    法務部長蔡清祥指出，行政院十日通過刑法「妨害性隱私及不實性影像罪章」，對於製作或散布他人深偽性私密影像罪，最重處五年刑；若有意圖營利行為，最重提高至七年刑。草案已送司法院會銜。

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